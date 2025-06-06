В Японии под водой находится 10 000-летняя 'пирамида': ученые спорят о ее происхождении

Часть ученых считает, что монумент Йонагуни является творением рук человека, а другие уверены, чт это сооружение является естественным геологическим образованием.

Затонувшее у побережья острова Йонагуни в Японии сооружение продолжает озадачивать исследователей и археологов с момента его обнаружения почти четыре десятилетия назад. Монумент Йонагуни имеет длину 150 метров, ширину 40 метров и высоту 27 метров, пишет The Daily Galaxy.

Отмечается, что острые углы сооружения и его геометрические формы вызвали ожесточенные споры среди ученых. Они пытаются выяснить, является ли он естественным геологическим образованием или остатками древней цивилизации.

В издании напомнили, что монумент Йонагуни был найден в 1986 году местным дайвером Кихатиро Аратаке. Во время погружения под воду он случайно наткнулся на большое каменное сооружение, которое выглядело слишком точным, чтобы быть естественным.

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Одним из самых ярых сторонников теории человеческого происхождения монумента Йонагуни является морской геолог из Университета Рюкю Масааки Кимура, подчеркнули в издании. Он потратил много лет, погружаясь на этом месте под воду, чтобы провести подробные анализы памятника.

Кимура считает, что конструкция монумента слишком симметричная и имеет четкие грани, чтобы образоваться естественным путем. По его словам, это сооружение может датироваться примерно 10 000 лет назад. Ученый не исключает, что монумент Йонагуни может быть остатками обширного города или религиозного объекта, который был затоплен в результате подъема уровня моря.

Также Кимура рассказывал о том, что он обнаружил поблизости другие сооружения, напоминающие дорогу, замок и резные фигуры. По его мнению, эти детали укрепляют идею о том, что монумент мог быть создан руками человека.

Геологи же считают, что монумент Йонагуни мог быть результатом естественных геологических процессов. В пользу этой теории выступает сейсмическая активность в этом районе. Остров Йонагуни расположен вблизи крупной линии разлома, что делает его очень уязвимым для землетрясений и тектонических движений. Геологи предполагают, что эти природные силы могут объяснить прямые трещины и геометрические формы.

В издании добавили, что ни одну из теорий так и не удалось подтвердить, так как пока отсутствуют убедительные доказательства. На месте не было найдено никаких артефактов, орудий труда или керамики, которые свидетельствовали бы о человеческой деятельности. Кроме того, нет никаких местных исторических записей или устных преданий, в которых упоминалась бы древняя цивилизация, связанная с этим монументом.

В Антарктиде нашли скрытые горные пики

Ранее ученые обнаружили в Антарктиде скрытые горные пики, которые погребены под километрами льда. Они рассмотрели геологическое прошлое коренной породы Трансантарктических гор, которая образует основание этих гор.

Ученые заметили горную цепь длиной 3500 км с вершинами более 4500 м, пересекающую внутреннюю часть Антарктического континента. Этот хребет был известен как "большой антарктический горст".

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