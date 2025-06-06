Американское посольство предупреждает об угрозе.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Мексике призвало своих граждан быть очень бдительными при использовании приложений для знакомств.

Как сообщается в официальном заявлении, генеральное консульство США в городе Гвадалахара подтвердило несколько сообщений о похищении американцев людьми, с которыми они познакомились в таких приложениях. Случаи произошли в районах Пуэрто-Вальярта и Нуэво-Наярит, в некоторых из них у похищенных и членов их семей требовали большие суммы денег.

Путешественникам советуют быть осторожными при встречах с незнакомцами, видеться с ними только в общественных местах и избегать изолированных мест, таких как жилые дома или номера в отелях. Также посольство призвало к ряду мер безопасности:

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расскажите друзьям или членам семьи, куда вы идете, детали о человеке, с которым вы встречаетесь, и о приложении, с помощью которого вы с ним познакомились.

доверяйте своим инстинктам - если что-то кажется вам неправильным, не стесняйтесь отстраниться от ситуации.

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Напомним, ранее на острове Пхи-Пхи-Дон в Таиланде пропал 26-летний британский турист из Уэльса. Его родственники, обеспокоенные тем, что он прекратил выходить на связь, обратились к властям.

Местная полиция начала масштабную поисковую операцию, однако впоследствии выяснилось, что за все это время парень просто отдыхал в хостеле.

А вот 23-летнего студента-медика Хади Назари, который отправился в поход с друзьями в Национальный парк Косцюшко в Новом Южном Уэльсе, пришлось искать 13 дней.

Парень исчез, когда отошел от группы, чтобы сделать фото. В его поисках приняли участие более 300 волонтеров и спасателей.

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