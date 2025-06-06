Эта новость вызвала значительный ажиотаж.

Том Фелтон, известный по роли Драко Мелфоя в фильмах о Гарри Поттере, официально возвращается к этому образу - но впервые на театральной сцене.

Актер сыграет взрослого Драко в бродвейской постановке "Гарри Поттер и проклятое дитя" в Нью-Йорке. Согласно сообщению в официальном Instagram-аккаунте постановки, Фелтон выйдет на сцену 11 ноября и будет играть в спектакле в течение 19 недель.

Это станет первым случаем, когда актер из кинофраншизы официально возвращается к той же роли в театральном формате. Этот шаг вызвал значительный резонанс среди фанатов и стал главной новостью нового сезона постановки. Сообщение собрало более миллиона лайков и более 11 тысяч комментариев:

"Сделайте его Люциусом Мелфоем в сериале, пожалуйста".

"Это потрясающе! Мелфой вернулся!".

"Не знаю почему, но мне кажется, что из него получился бы очень хороший Драко Мелфой. Он уже играл его раньше?".

"Это, пожалуй, было самое легкое собеседование в его жизни".

Новости мира Гарри Поттера

Напомним, к выходу на платформе HBO Max готовится сериал о Гарри Поттере, который станет первой полноценной телесериальной адаптацией всей книжной серии Джоан Роулинг.

Проект был официально анонсирован в апреле 2023 года Warner Bros. Discovery. Согласно планам студии, история будет растянута на семь сезонов - каждый посвящен отдельной книге, что позволит глубже раскрыть сюжетные линии и персонажей.

Премьера ожидается в 2026 или 2027 году, а производство продлится примерно десять лет. Съемки будут проходить в Leavesden Studios в Великобритании - именно там, где в свое время создавали фильмы о Поттере.

Уже известны и имена новых актеров, которые исполнят главные роли. Гарри Поттера сыграет юный британский актер Доминик Маклафлин, Гермиону - Арабелла Стэнтон, а Рона - Аластейр Стоут.

Также появится ряд опытных актеров во второстепенных ролях: Джон Литгоу в роли Дамблдора, Ник Фрост - в образе Хагрида, а также новые исполнители ролей Снейпа, Макгонагалл и других знакомых персонажей.

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