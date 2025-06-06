Маск был огорчен тем, что кандидатуру Джареда Айзекмана на должность главы NASA решили отозвать.

Президент США Дональд Трамп публично поссорился со своим бывшим советником Илоном Маском. Многим показалось, что все началось с того, что миллиардер раскритиковал законопроект главы Вашингтона о налогах, но этот конфликт возник раньше, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что все началось с того, что Трамп отменил выдвижение бизнесмена Джареда Айзекмана на должность главы NASA. Чиновники рассказали журналистам, что у него отличные отношения с Маском.

Это привело к тому, что 5 июня между Трампом и Маском возникла ссора. Миллиардер начал публично критиковать президента США.

Видео дня

Чиновники отметили в разговоре с журналистами, что инициатором отзыва кандидатуры Айзекмана стал главный помощник Белого дома Серхио Гор. По их словам, некоторые из советников Трампа разозлились на Гора, так как именно его напряженные отношения с Маском стали фоном для спора.

В издании добавили, что республиканцы в Сенате обвинили Гора в том, что он специально настоял на отзыве кандидатуры Айзекмана, чтобы "свести счеты" с Маском, который неоднократно критиковал руководство кадровым отделом Белого дома.

Ссора Трампа и Маска - что известно

Напомним, что 5 июня между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском возникла публичная ссора. Глава Вашингтона заявил, что он разочарован своим бывшим советником, который раскритиковал его законопроект о расходах и налогах.

Позже в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что Маск "сошел с ума". Он добавил, что хочет прекратить государственные субсидии и контракты миллиардера, чтобы сэкономить деньги в бюджете США.

Маск же заявил, что все это ложь. Он начал отрицать слова Трампа, а позже поддержал идею о том, что Трампу должны объявить импичмент. Он заявил, что должность президента США должен получить вице-президент Джей Ди Вэнс.

Вас также могут заинтересовать новости: