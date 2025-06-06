Президент США Дональд Трамп публично поссорился со своим бывшим советником Илоном Маском. Многим показалось, что все началось с того, что миллиардер раскритиковал законопроект главы Вашингтона о налогах, но этот конфликт возник раньше, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.
Отмечается, что все началось с того, что Трамп отменил выдвижение бизнесмена Джареда Айзекмана на должность главы NASA. Чиновники рассказали журналистам, что у него отличные отношения с Маском.
Это привело к тому, что 5 июня между Трампом и Маском возникла ссора. Миллиардер начал публично критиковать президента США.
Чиновники отметили в разговоре с журналистами, что инициатором отзыва кандидатуры Айзекмана стал главный помощник Белого дома Серхио Гор. По их словам, некоторые из советников Трампа разозлились на Гора, так как именно его напряженные отношения с Маском стали фоном для спора.
В издании добавили, что республиканцы в Сенате обвинили Гора в том, что он специально настоял на отзыве кандидатуры Айзекмана, чтобы "свести счеты" с Маском, который неоднократно критиковал руководство кадровым отделом Белого дома.
Ссора Трампа и Маска - что известно
Напомним, что 5 июня между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском возникла публичная ссора. Глава Вашингтона заявил, что он разочарован своим бывшим советником, который раскритиковал его законопроект о расходах и налогах.
Позже в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что Маск "сошел с ума". Он добавил, что хочет прекратить государственные субсидии и контракты миллиардера, чтобы сэкономить деньги в бюджете США.
Маск же заявил, что все это ложь. Он начал отрицать слова Трампа, а позже поддержал идею о том, что Трампу должны объявить импичмент. Он заявил, что должность президента США должен получить вице-президент Джей Ди Вэнс.