Картошка прошлогоднего урожая внезапно начала дорожать: в чем причина

Отмечается, что спрос остается на высоком уровне.

В Украине наблюдается рост цен на картофель урожая 2024 года. Подоржание спровоцировано сокращением предложения овоща.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что цена на прошлогодней картофель в Украине находится в пределах 18-28 грн/кг ($0,43-0,68/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей неделе.

Отмечается, что сезон реализации "старого" овоща фактически завершился, из-за чего предложение резко сократилось. При этом, несмотря на рост цен на прошлогодний картофель, спрос остается на высоком уровне.

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На данный момент картофель урожая 2024 года в Украине поступает в продажу в среднем на 24% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на картошку в супермаркетах Украины

В АТБ овощ отдают по 29,89 грн/кг.

При этом в Varus картошку можно купить по 32,90 грн/кг.

В Сильпо цены стартуют от 41,20 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранние овощи в Украине продолжают дешеветь. Так, цены на капусту нового урожая обвалились на фоне сезонного увеличения предложения и скромного спроса. При этом на глазах дешевеет тепличный огурец.

Кроме того, садоводы приступили к продажам местной черешни нового урожая, при этом цены на нее самые высокие за последние 10 лет.

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