ТОП-5 аптечных сетей монополизируют рынок: мелкие аптеки теряют шанс на выживание

Аптечный рынок Украины стремительно теряет конкуренцию. Под видом цифровизации и модернизации происходит фактическая монополизация отрасли крупнейшими сетями. По данным Proxima Research International, несмотря на войну, крупным аптечным сетям удается активно расширять свое присутствие на рынке.

По состоянию на апрель 2025 года ТОП-5 аптечных сетей уже контролируют 64% всего розничного товарооборота и 41% всех аптек страны. А темпы роста - более 60 аптек в месяц.

Если такая динамика сохранится, уже через три года ТОП-5 смогут контролировать до 80% продаж и более половины аптечной инфраструктуры страны. В то время как другие компании - в частности средние и локальные сети - демонстрируют стабильность или даже спад в количестве торговых точек. Это свидетельствует о постепенном вытеснении более мелких игроков.

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Консолидация проявляется не только в географической экспансии. Собственные торговые марки (СТМ), электронная коммерция, цифровые сервисы - во всех этих сегментах лидерство принадлежит ТОП-5. Например, в продажах СТМ они аккумулируют более 6,4% нишевого оборота, тогда как мелкие сети - всего 0,5%. В электронной коммерции их доля достигает 33%, по сравнению с 7% у остального рынка.

Такая концентрация рынка ведет к увеличению аптек именно в крупных городах, где больше всего платежеспособных потребителей, в то время, когда села и прифронтовые территории остались без аптек. ТОП-5 вытесняют независимые аптеки, в том числе и за счет маркетинговых платежей, которые являются доходом, за счет которого "крупные игроки" продолжают экспансию.