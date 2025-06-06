Овен может очищаться через символику огня, а для Тельцов исцеление связано с физическими удовольствиями.

Астрологи поделились действенными способами очищения от сглаза для каждого знака Зодиака - в зависимости от их стихийной природы и энергетических особенностей.

Как пишет журнал Parade, иногда для этого не нужны сложные ритуалы - достаточно простых, ежедневных действий, которые помогут освободиться от чужой негативной энергии.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Овен

Как знак огненной стихии, Овен может очищаться через символику огня. Напиши на листе бумаги все, от чего хочешь избавиться, и сожги его в безопасной обстановке. Пламя поможет трансформировать негатив в чистую силу обновления.

Телец

Для Тельцов исцеление связано с физическими удовольствиями. Приготовь себе вкусное блюдо с розмарином - древним символом защиты. Или просто вырасти это растение на подоконнике: оно впитает в себя лишнюю негативную энергетику и станет твоим зелёным оберегом.

Близнецы

Близнецам стоит прогонять негатив через звук и слова. Постучи по кастрюлям, громко произнеси очищающие фразы или просто выплесни эмоции в голос - даже если придется крикнуть в подушку. Главное - не держать в себе.

Рак

Луна, управитель Рака, усиливает связь с водой. Устрой себе очищающую ванну с морской или Эпсомовой солью. Вода не только расслабит тело, но и вымоет чужую энергетику, помогая тебе восстановиться изнутри.

Лев

Солнечный Лев может зарядиться и очиститься одновременно, просто побыв на солнце. Прогулка по пляжу и купание в солёной воде помогут смыть энергетическую пыль и напомнят о внутренней силе. Важно делать это осознанно - с намерением отпустить весь негатив.

Дева

Для Дев, близких к стихии земли, лучше всего работает заземление. Прогуляйся босиком по лесу или парку, сосредоточься на дыхании и почувствуй контакт с землей. Такая практика очищает ум и возвращает внутренний фокус.

Весы

Весам поможет очищение с помощью трав. Завари ванночку с иссопом и рутой - они обладают сильными энергетическими свойствами. Погрузись в воду, как в щит, который смоет с тебя все лишнее и укрепит защиту.

Скорпион

Скорпиону стоит обратить внимание на энергетическую чистоту своего пространства. Вымой пол раствором с сосновым ароматом или добавь несколько капель Florida Water. Это очистит дом и твоё поле, особенно если делать всё с намерением.

Стрелец

Стрельцу, как знаку мудрости и поиска, подойдут ритуалы с травами. Сожги пало санто, шалфей или розмарин, очищая дымом не только себя, но и свое жилье. Это укрепит твою ауру и уберет чужое влияние.

Козерог

Козерогу подойдет практичный ритуал: напиши на бумаге то, от чего хочешь избавиться, и закопай ее в землю. Это может быть сад или даже горшок с цветком. Таким образом ты символически возвращаешь негатив туда, где он будет переработан природой.

Водолей

Водолеи очищаются через общение. Поговори с другом или близким, чтобы выпустить все, что накипело. Проговаривание эмоций - мощный способ вернуть себе ясность и сбросить лишнее напряжение.

Рыбы

Чувствительные Рыбы могут использовать свои слёзы как способ энергетического очищения. Плач - не слабость, а естественный способ освобождения. Он запускает процессы исцеления в теле и вымывает эмоциональные блоки.

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