Французские автомобильные и оборонные компании будут производить беспилотники на украинской территории, Об этом заявил глава министерства обороны Франции Себастьен Лекорню.
Как пишет Le Monde, он назвав это "беспроигрышным" партнерством с Киевом.
"Мы собираемся начать совершенно беспрецедентное партнерство, в рамках которого крупная французская автомобилестроительная компания - я не буду называть ее название, поскольку это их право объявить об этом - объединит усилия с французским оборонным малым и средним предприятием для оснащения производственных линий в Украине для производства беспилотников", - заявил министр.
По его словам, эти беспилотники, тип которых он не уточнил, будут предназначены для украинцев.
"Но мы также предоставим их нашим собственным французским войскам для проведения постоянной тактической и оперативной подготовки, которая отражает реальность войны Украине", - добавил он.
Лекорню утверждает, что "нет необходимости просить французских граждан" ехать и работать на производственной линии, которая будет установлена в Украине. По мнению министра, украинцы "превосходят нас в способности представить себе беспилотники и, прежде всего, разработать соответствующую доктрину".
Война в Украине - использование дронов
К 2025 году Украина планирует задействовать более 4,5 млн беспилотников, которые отвечают за 70% уничтожения техники противника на передовой. Французская армия, имеющая несколько тысяч беспилотников, стремится наверстать упущенное время в этой области.
The Telegraph писал, что оптоволоконные дроны в последние месяцы стали одним из определяющих видов оружия в российско-украинской войне. Тем не менее Украине не удалось добиться серьезного преимущества в сфере беспилотников над Россией.
В издании отметили, что оптоволоконные дроны не поддаются глушению и способны с высокой точностью поражать цели далеко за линией фронта. Украина первой начала воевать с беспилотниками, но РФ уже освоила следующий этап.