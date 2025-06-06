Поезда между станциями "Академгородок" - "Лесная" курсируют уже в обычном режиме.

В Киеве движение поездов на "красной" линии метро досрочно восстановлено в обычном режиме. Об этом сообщили власти города со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

Устранение последствий вражеских обстрелов продолжалось 13 часов.

"Работы включали соединение десятков коммуникаций, проверку систем сигнализации, питания, управления и тестирования безопасности инфраструктуры для перевозок. Перед запуском регулярного движения по линии запустили тестовый поезд, чтобы убедиться в готовности участка к перевозке пассажиров", - говорится в сообщении.

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В Киеве из-за российской атаки не работала "красная ветка" метро

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине, направив дроны и ракеты в том числе на столицу. В результате атаки были повреждены пути и кабели на "открытом" участке "красной" линии метро между станциями "Дарница"-"Левобережная".

Специалисты заявили, что восстановление путей и сетей потребует где-то сутки времени, то есть запустить привычное движение на этой ветке метро планировалось завтра.

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