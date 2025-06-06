Отличие могут присудить за вклад в спорт и благотворительную деятельность.

Английского футболиста Дэвида Бекхэма включили в список претендентов на рыцарский титул от короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза III.

Как пишет The Mirror, в случае вручения награды Бекхэм станет сэром, а его жена Виктория - леди. Известный футболист много лет стремился к этому, однако осуществление его мечты оказалось под угрозой из-за "слива" этой информации в сеть.

Источник издания сообщает, что все претенденты на награждение должны придерживаться строгого правила - нельзя раскрывать информацию до того, как список опубликуют в официальной The Gazette.

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По словам королевского комментатора Ричарда Фицвильямса, существует теоретическая угроза, что людей, чьи имена просочились в газеты еще до официального объявления списка почетных гостей, могут лишить почетных званий. В то же время он отмечает, что такие утечки не являются чем-то новым - возможно, в этой системе периодически появляется "крот":

"Если бы утечка информации произошла из лагеря Дэвида, то, возможно, существовал бы риск для его рыцарского звания, но это, безусловно, не так. Удивительно, что Дэвида Бекхэма до сих пор не посвятили в рыцари. В мае ему исполнилось 50 лет, и он является феноменом, у которого есть только орден. Его благотворительная деятельность для ЮНИСЕФ, помощь в проведении Олимпиады в Лондоне и невероятные карьерные достижения за эти годы делают рыцарский титул, который он вскоре получит, долгожданным".

Рыцарский титул в Великобритании

Как известно, это почетное звание присваивается монархом за выдающиеся заслуги перед государством или обществом. Его могут получить деятели культуры, спорта, науки, благотворительности и других сфер.

Мужчины, которым присвоен рыцарский титул, могут официально использовать приставку "Sir" перед именем, а женщины получают звание "Dame".

Рыцарство - это официальное подтверждение выдающегося вклада лица в жизнь нации. Оно приравнивается к высшей форме государственной благодарности. Наличие титула открывает новые социальные круги, повышает авторитет на международной арене и часто влияет на карьеру после завершения основной деятельности.

Среди актеров рыцарское звание носят Энтони Хопкинс, Иэн Маккеллен и Патрик Стюарт - имена, которые ассоциируются с классикой театра и большим экраном. В музыке это сэр Пол Маккартни из The Beatles, сэр Элтон Джон, сэр Мик Джаггер из The Rolling Stones, а также сэр Том Джонс. Они не только создали музыкальные хиты, которые знает весь мир, но и активно занимаются благотворительностью.

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