Рассказываем, как назывался Львов в старину и сколько ему, предположительно, лет.

Город Львов давно у многих ассоциируется с кофе и шоколадом, но далеко не каждый знает, почему Львов назвали Львовом.

Доцент кафедры исторического краеведения Львовского национального университета имени Ивана Франко Иван Федык раскрыл УНИАН интересные и неожиданные факты про Львов.

Сколько Львову точно лет

Как оказалось, на данный момент точного года основания города никто не знает.

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"Есть такой важный нюанс в истории города Львова - мы собственно точно не знаем, когда он был основан. Первое упоминание о Львове датируется 1256 годом, и оно есть в Галицко-Волынской летописи. Очевидно, что в этом году город Львов уже существовал. А на сегодняшний день существует такое общепринятое заблуждение - считается, что 1256 год является годом основания Львова", - рассказал историк.

По его словам, в Галицко-Волынской летописи вот как упоминается этот город: "Вспыхнул пожар в Холме, и его было видно… из Львова". Из этой фразы можно сделать вывод, что Львов уже существовал в 1256 году как город. И, очевидно, был основан гораздо раньше. Дату основания Львова пытались определить многие историки и археологи, но это трудно сделать, потому что более древних упоминаний о городе нет.

"В 1272 году сын короля Данила Лев перенес во Львов столицу Галицко-Волынского княжества (еще его называют Королевство Русское), и это свидетельствует о том, что этот город по состоянию на тот год был достаточно большим и имел достаточно большую крепость. Стоит обратить внимание на то, что средневековые города строились достаточно долго. Вряд ли Львов в те времена за 16 лет мог бы так разрастись", - объяснил доцент.

Как он предположил, для развития города потребовался бы более длительный период. То есть 1256 год - это дата первого упоминания Львова, а не основания.

Федык поделился теорией исследователя, профессора, историка Леонтия Войтовича. По мнению упомянутого историка, в 1245 году город Львов уже стоял, и Лев во время битвы под Ярославом имел войска, набранные во Львове.

Краевед Вячеслав Орлович считает, что после нападения монголо-татар на Галицко-Волынское княжество (1240-1241 год) и разрушения Галича возникла необходимость заложить новый княжеский город. Если опираться на теорию Войтовича и Орловича, то середина 1240-х годов могла бы считаться временем основания Львова.

Теперь рассмотрим, почему Львов так назвали.

Откуда пошло название города Львов

Как рассказал Иван Федык, город назван в честь сына короля Данила - Льва. Первое название города именно Львов. Также в XIII веке параллельно употреблялось старорусское название "місто Льва".

"Многие говорят "місто Лева", но правильнее - именно "місто Льва". Возникли различные интерпретации названия, привязанные ко льву - то есть не к самому королевичу, а собственно к этому альфа-хищнику. Мы знаем, что на гербе Львова изображен этот хищник, сам королевич Лев был назван в его честь, поэтому в переносе значения нет ничего удивительного", - добавил он.

Если бы транслитерация в других языках была привязана только к имени сына короля, тогда, возможно, название города так и оставалось бы Львов, в частности, в латинском языке, а так - на латыни город называется Leopolis (с латинского leo - лев, а polis - город). То есть название привязывалось не только к имени Лев, но и к названию животного, объяснил историк.

Теперь, когда специалист по истории поставил точку в названии известного украинского города, возникает закономерный вопрос, почему Львов называют Лембергом?

Как узнал УНИАН из открытых источников, все дело в адаптации его названия для других народов. Так, при нацистской оккупации и в период правления Австрии, возникла адаптация и "Львов город" превратился в "Lemberg".

Поляки, наши близкие соседи, в своих документах называли этот украинский город как "Lwów" или "miasto Lwów".

справка Иван Федык Доцент Кафедры исторического краеведения ЛНУ им.и Ивана Франко Иван Федык кандидат исторических наук. Он член Союза краеведов Украины. Его научные интересы охватывают политическую историю Западной Украины в межвоенный период, политикум Второй Речи Посполитой, украинско-польские отношения в Галичине.

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