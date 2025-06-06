Город Львов давно у многих ассоциируется с кофе и шоколадом, но далеко не каждый знает, почему Львов назвали Львовом.
Доцент кафедры исторического краеведения Львовского национального университета имени Ивана Франко Иван Федык раскрыл УНИАН интересные и неожиданные факты про Львов.
Сколько Львову точно лет
Как оказалось, на данный момент точного года основания города никто не знает.
"Есть такой важный нюанс в истории города Львова - мы собственно точно не знаем, когда он был основан. Первое упоминание о Львове датируется 1256 годом, и оно есть в Галицко-Волынской летописи. Очевидно, что в этом году город Львов уже существовал. А на сегодняшний день существует такое общепринятое заблуждение - считается, что 1256 год является годом основания Львова", - рассказал историк.
По его словам, в Галицко-Волынской летописи вот как упоминается этот город: "Вспыхнул пожар в Холме, и его было видно… из Львова". Из этой фразы можно сделать вывод, что Львов уже существовал в 1256 году как город. И, очевидно, был основан гораздо раньше. Дату основания Львова пытались определить многие историки и археологи, но это трудно сделать, потому что более древних упоминаний о городе нет.
"В 1272 году сын короля Данила Лев перенес во Львов столицу Галицко-Волынского княжества (еще его называют Королевство Русское), и это свидетельствует о том, что этот город по состоянию на тот год был достаточно большим и имел достаточно большую крепость. Стоит обратить внимание на то, что средневековые города строились достаточно долго. Вряд ли Львов в те времена за 16 лет мог бы так разрастись", - объяснил доцент.
Как он предположил, для развития города потребовался бы более длительный период. То есть 1256 год - это дата первого упоминания Львова, а не основания.
Федык поделился теорией исследователя, профессора, историка Леонтия Войтовича. По мнению упомянутого историка, в 1245 году город Львов уже стоял, и Лев во время битвы под Ярославом имел войска, набранные во Львове.
Краевед Вячеслав Орлович считает, что после нападения монголо-татар на Галицко-Волынское княжество (1240-1241 год) и разрушения Галича возникла необходимость заложить новый княжеский город. Если опираться на теорию Войтовича и Орловича, то середина 1240-х годов могла бы считаться временем основания Львова.
Теперь рассмотрим, почему Львов так назвали.
Откуда пошло название города Львов
Как рассказал Иван Федык, город назван в честь сына короля Данила - Льва. Первое название города именно Львов. Также в XIII веке параллельно употреблялось старорусское название "місто Льва".
"Многие говорят "місто Лева", но правильнее - именно "місто Льва". Возникли различные интерпретации названия, привязанные ко льву - то есть не к самому королевичу, а собственно к этому альфа-хищнику. Мы знаем, что на гербе Львова изображен этот хищник, сам королевич Лев был назван в его честь, поэтому в переносе значения нет ничего удивительного", - добавил он.
Если бы транслитерация в других языках была привязана только к имени сына короля, тогда, возможно, название города так и оставалось бы Львов, в частности, в латинском языке, а так - на латыни город называется Leopolis (с латинского leo - лев, а polis - город). То есть название привязывалось не только к имени Лев, но и к названию животного, объяснил историк.
Теперь, когда специалист по истории поставил точку в названии известного украинского города, возникает закономерный вопрос, почему Львов называют Лембергом?
Как узнал УНИАН из открытых источников, все дело в адаптации его названия для других народов. Так, при нацистской оккупации и в период правления Австрии, возникла адаптация и "Львов город" превратился в "Lemberg".
Поляки, наши близкие соседи, в своих документах называли этот украинский город как "Lwów" или "miasto Lwów".
Иван Федык кандидат исторических наук. Он член Союза краеведов Украины. Его научные интересы охватывают политическую историю Западной Украины в межвоенный период, политикум Второй Речи Посполитой, украинско-польские отношения в Галичине.