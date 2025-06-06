После трех с лишним лет максимального напряжения сил Россия стала даже дальше от своей победы, чем была в начале вторжения.

Несмотря на очевидное преимущество по всем видам военных ресурсов, Россия до сих пор не смогла одолеть Украину в полномасштабной войне. Одна из главных причин этого - впечатляющая адаптивность украинцев, которые находят ловкий прием против каждого российского лома, пишет на страницах Foreign Policy журналист Кристиан Керил, который долгое время специализировался на российской тематике.

Он отмечает, что осенью 2022 года Россия начала свою кампанию регулярных налетов дронов-камикадзе "Шахед". У ВСУ возникли проблемы с их обнаружением обычными методами: дроны летели слишком низко, прячась между складками рельефа, где их не видят радары.

"Двое украинских инженеров быстро нашли решение. Сегодня страна покрыта сетью из 9500 микрофонов, установленных на двухметровых столбах. Микрофоны, подключенные к мобильным телефонам, отслеживают "Шахэды" по звуку и отправляют эти данные в центральную систему", - пишет Керил.

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По его словам, каждый такой столб с микрофоном стоит менее 500 долларов, что делает всю сеть, известную как "Небесная крепость", дешевле пары ракет Patriot.

Эта способность украинцев находить дешевые, но эффективные асимметричные решения для противодействия значительно более мощному агрессору, объясняет, почему не стоит слишком удивляться успешной операции "Паутина".

"Это неравенство заставило украинцев проявить креативность, обойти традиционную бюрократию и предоставить солдатам и предпринимателям возможности в поиске неортодоксальных решений, которые быстро удовлетворяют потребности поля боя. Поскольку она в значительной степени игнорирует традиционную военную иерархию и ее медленные процессы "сверху вниз", можно назвать новую философию Украины "плоской войной", - пишет журналист.

Кэрил убежден, что "плоская война" является спланированной стратегией Киева, а не просто реакцией на тяжелое положение государства. По его мнению, эта философия является отражением новейшей политической истории Украины, в которой страна постепенно отказывалась от советского централизма в пользу современной децентрализации.

"Одной из самых ярких черт новой философии является акцент на экономической эффективности", - пишет Кэрил, вспоминая, что в операции "Паутина" украинцы использовали дроны стоимостью в несколько сотен долларов, чтобы уничтожить самолеты, которые стоят десятки и даже сотни миллионов долларов.

Журналист акцентирует, что эффективность украинской обороны основывается на том, что многие важнейшие военные решения принимаются не Офисом президента или Генштабом, а на уровне бригад. Например, бригады имеют полномочия самостоятельно набирать личный состав и самостоятельно определять им задачи, в зависимости от квалификации этих людей. Бригады сами же контактируют с производителями оружия и даже самостоятельно изготавливают дроны или комплектующие к ним на собственном оборудовании.

Это сокращение расстояния между солдатами и производителями оружия дает свои неожиданные результаты. "Немногие военные в мире имели бы наглость поставить на вооружение военно-морской беспилотник, оснащенный ракетами, такого типа, который сбил два российских истребителя над Черным морем в прошлом месяце", - восторженно пишет Кэрил.

Журналист вспоминает также другие смелые решения украинцев, такие как значительные успехи в использовании искусственного интеллекта в войне.

"Преимущество Украины заключается не в отдельных технологиях, которые она развернула, а в ее способности регулярно опережать Россию в инновационном цикле", - заявила недавно Джойс Хакме, заместитель директора программы международной безопасности в британском аналитическом центре Chatham House. Автор публикации с ней соглашается и добавляет, что скорость стала оружием украинцев.

Журналист обратил внимание, что в США умные люди уже начали частично подражать специфической стратегии ведения войны, которой вооружились украинцы. Например, Пентагон запустил программу "Репликатор", целью которой является производство множества дешевых дронов в прямом сотрудничестве с частными компаниями. По мнению Керил, эта программа точно была создана на опыте Украины. Так же, как и программа "Ускорение закупок и внедрение инновационных технологий" армии США, которая призвана стимулировать военные инновации путем обхода стандартных процедур закупок.

Операция "Паутина": последние новости

Как писал УНИАН, украинская операция по уничтожению российской стратегической авиации выбила карты из рук Трампа. Американский президент мечтал сделать Москву союзником в его противостоянии с Ираном и Китаем, а вместо этого увидел неспособность России справиться со значительно меньшей и более слабой Украиной.

Вместе с тем украинская операция напугала американских военных и чиновников. Они увидели, как легко поразить дорогие самолеты даже на защищенных авиабазах. В том числе и в самих США.

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