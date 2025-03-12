Для сохранения жизней украинских военных, подразделения Сил обороны, в случае необходимости, осуществляют маневр на более выгодные рубежи.

В операционной зоне группировки войск "Курск", в пригородах Суджи Курской области и районах вокруг нее, ведутся активные боевые действия. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей. Пытаясь во что бы то ни стало достичь политических целей, враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери", – заявил он в своем телеграмм-канале.

По словам Сырского, за время Курской операции ВСУ, которая продолжается с 6 августа 2024 года, общие потери российских войск составляют более 54,9 тыс. человек. Из которых безвозвратные – более 22,2 тыс. Более 900 оккупантов попали в плен.

Видео дня

Главнокомандующий отметил, что россияне осуществляют беспрецедентные атаки на собственные населенные пункты. Из-за авиаударов по городу Суджа, этот населенный пункт почти полностью разрушен.

Для сохранения жизней украинских военных, подразделения Сил обороны, в случае необходимости, осуществляют маневр на более выгодные рубежи:

"Задействуется, прежде всего, беспилотная составляющая, а также артиллерийские средства огневого поражения. Отдал для этого все необходимые распоряжения".

Сырский добавил, что по состоянию на 18:00 украинские войска отражали восемь штурмовых действий противника на Курском направлении. Он заверил, что несмотря на "усиленное давление российско-северокорейской армии, будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо".

Бои на Курщине: вы могли это пропустить

Российские войска частично зашли в Суджу Курской области, которая уже несколько месяцев контролируется Силами обороны Украины. Как отметил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко, также оккупанты зашли на территорию Украины, чтобы перерезать логистику украинских войск.

По словам Костенко, ситуация на Курщине сложная, враг продолжает давить. Сейчас украинское командование пытается стабилизировать ситуацию, задействуя резервы.

Утром издание Forbes сообщало, что часть украинских бригад вышла из Курской области.

Вас также могут заинтересовать новости: