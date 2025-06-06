Тарифные льготы на экспорт сельскохозяйственной продукции Украины истекли.

Европейский Союз (ЕС) восстановил довоенные пошлины и квоты на украинскую сельскохозяйственную продукцию. В Евросоюзе надеются заключить соглашение о новых квотах, пишет Reuters со ссылкой на комиссара ЕС по сельскому хозяйству Кристофа Хансена.

Отмечается, что Евросоюз временно отменил пошлины и квоты на сельскохозяйственную продукцию из Украины в июне 2022 года. План состоял в том, чтобы помочь стране компенсировать более высокие затраты на экспорт, поскольку Россия поставила под угрозу традиционные черноморские судоходные пути.

5 июня тарифные льготы истекли, после чего Украина и ЕС вернулись к довоенному режиму торговых квот. Теперь же стороны ведут переговоры о новом долгосрочном соглашении.

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В агентстве подчеркнули, что Евросоюз стремится найти баланс между поддержкой Украины и учетом опасений европейских фермеров по поводу более дешевого украинского импорта.

"Предмет переговоров будет чем-то средним между квотами в рамках существующего DCFTA (углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли) и автономными торговыми мерами, объемами, которые были экспортированы туда", - сказал журналистам Хансен.

В комментарии агентству министр сельского хозяйства Украины Виталий Коваль заявил, что наша страна настаивает на соглашении о более высоких квотах, чем до полномасштабной войны. В это время фермеры из стран ЕС жалуются, что крупные поставки более дешевого украинского сахара в рамках тарифных льгот подрывают местные поставки.

В агентстве поделились, что в сезоне 2022/23 годов импорт украинского сахара в Евросоюз резко вырос до 400 000 тонн и до более чем 500 000 тонн в сезоне 2023/24 годов. Это значительно превышает довоенную квоту в 20 000 тонн.

По словам Хансена, новые квоты на украинский сахар будут значительно выше, чем те, которые были установлены в довоенных соглашениях.

"Я думаю, что мы сможем поглотить определенное количество этих продуктов", - подчеркнул он.

Хансен отметил, что переговоры по новому соглашению между Украиной и Евросоюзом начались 2 июня. Он заверил, что стороны могут заключить новый договор уже летом этого года.

"Наша солидарность с Украиной остается неизменной, и поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы как можно скорее заключить это соглашение", - заявил Хансен.

Потери Украины от возвращения квот на экспорт

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал, что наша страна не потеряет деньги в результате завершения торговых преференций со стороны Европейского Союза для многих товаров, в частности аграрной продукции. Он подчеркнул, что "торгово-экономический безвиз" с Евросоюзом продолжает действовать.

Говоря о возобновлении квот на импорт украинских товаров, Шмыгаль отметил, что переговоры с европейскими партнерами продолжаются. Он добавил, что они "сложные".

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