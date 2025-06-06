Россия может составить компанию Венесуэле и Монако.

Еврокопейская комиссия рассматривает включение России в "серый список" стран со слабым контролем за отмыванием денег, сообщает Financinal Times.

Отмечается, что таким образом Брюссель стремится усилить финансовое давление на Москву. По данным издания, включение РФ в "серый список" поддерживает большинство членов Европарламента, однако пока никакого решения не принято.

"Существует огромная поддержка включения России в список", - отметил депутат Европарламента Маркус Фербер.

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Журналисты отмечают, что презентация обновленной версии "серого списка" ожидалась уже на этой неделе, но Еврокомиссия отложила его принятие в последнюю минуту по "административным/процедурным причинам". Представитель Еврокомиссии ожидает его принятия на следующей неделе.

Предыдущая версия списка Брюсселя, с которой ознакомилась газета, предусматривала добавление Алжира, Анголы, Кении, Кот-д'Ивуара, Лаоса, Ливана, Монако, Намибии, Непала, Венесуэлы. В то же время планировалось исключить Барбадос, Гибралтар, Ямайку, Панаму, Сенегал, Объединенные Арабские Эмираты, Уганду и Ямайку.

Представители парламентских групп Европарламента считают, что добавление России в "серый список" поможет убедить депутатов Европарламента поддержать его. Согласно процедуре, они могут лишь утвердить или отклонить его, но не вносить в него поправки.

Включение страны в "серый список" Европейского Союза наносит ущерб репутации, и требует от финансовых учреждений стран-членов проведения дополнительных проверок при обработке транзакций с участием юридических или физических лиц из страны, включенной в список, что приводит к увеличению расходов.

Санкции ЕС против РФ - последние новости

20 мая Совет Европейского союза утвердил 17-й пакет санкций против России. Под ограничения попали очередные корабли российского "теневого флота". Кроме этого санкции направлены на борьбу со схемами обхода экспортного контроля.

Блок уже работает над 18-м пакетом ограничений, который, среди прочего, может предусматривать снижение регулируемой цены на российскую нефть. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал ЕС снизить "потолок цен" на российское "черное золото" до 30 долларов.

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