По словам Ермака, США продолжают уверенно поддерживать Украину.

В Офисе президента Украины (ОП) рассчитывают, что им удастся организовать встречу Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G7, который состоится 15-17 июня. Об этом сказал руководитель ОП Андрей Ермак, сообщается на официальном сайте.

Он утверждает, что недавний визит украинской делегации в США во главе с первым вице-премьером Юлией Свириденко имел целью, в том числе, и подготовку возможной встречи Зеленского и Трампа во время саммита стран Группы семи в Канаде.

"Наш визит был подготовкой в том числе к, я думаю, что встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Трампом на полях встречи G7 в Канаде, которая состоится уже через 10 дней. Это был один из важных шагов подготовки этого разговора", - заявил Ермак.

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По его словам, речь шла также о продолжении военной помощи Украине. Он отметил, что конгрессмены, которые принимали участие во встрече, поддержали продолжение поставок военной помощи и продажу оружия для Украины государствам-партнерам. Ермак отметил:

"Украина рассчитывает, что Сенат США поддержит законопроект об усилении санкций против России и о введении вторичных ограничений в отношении стран и компаний, которые помогают государству-агрессору обходить санкции".

Визит украинской делегации в США

Ранее Ермак говорил, что украинская делегация в Вашингтоне обсудила с командой Трампа усиление санкций против РФ

"Мы обсудили в Белом доме, Госдепартаменте и Конгрессе новые санкции против РФ. Они должны бить по болезненному - энергетике, нефти, банкам. Да, санкции работают. Но их должно быть больше и быстрее. И они должны быть скоординированы с ЕС", - отмечал он.

По его словам, другим вопросом, который подняла Украина в Вашингтоне, является возвращение украинских детей.

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