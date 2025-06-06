Фройдинг заявил, что страны Европы-члены НАТО вместе с Канадой уже превысили объем военной помощи, предоставленной США в прошлом году.

Европа вместе с Канадой способны предоставить Украине необходимую военную помощь, даже если Соединенные Штаты полностью откажутся от поддержки Киева. Об этом сказал генерал-майор Кристиан Фройдинг, ответственный за координацию поставок оружия Германией, пишет Reuters.

По его словам, страны Европы-члены НАТО, а также Канада уже превысили объем военной помощи, предоставленной США в прошлом году, который оценивается примерно в $20 миллиардов. Они взяли на себя около 60% общих расходов, которые несут западные союзники.

"Война против Украины бушует на нашем континенте, она также ведется против европейского порядка безопасности. Если будет политическая воля, то будут и средства, чтобы в значительной степени компенсировать американскую поддержку", - сказал Фройдинг.

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В то же время он признал, что компенсация определенных аспектов военной поддержки Украины США "создаст значительные вызовы для Европы". Чиновник считает, что европейцам будет трудно заменить, в частности, данные американской разведки, системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, и запасные части для американского оружия.

На вопрос, на сколько Украине хватит поставок оружия, одобренных предыдущим президентом США Джо Байденом, генерал ответил, что это зависит от логистических процессов, а также от скорости, с которой Украина тратит оружие и боеприпасы, но "лето кажется реалистичной оценкой".

"Как американское правительство будет реагировать на дальнейшие запросы по военной поддержке Украины, пока непонятно. Мы ничего не можем сказать по этому поводу. В целом США очень заинтересованы в развитии собственной оборонной промышленности. Я делаю осторожное предположение, что по крайней мере закупка американских оборонных товаров и их поставки в Украину будут возможны", - добавил он.

Также Фройдинг предупредил, что Россия имеет четкий план восстановления и расширения своих вооруженных сил, и ожидается, что к 2026 году ей удастся увеличить свои сухопутные войска до 1,5 миллиона.

Кроме того, он отметил, что Россия также наращивает свою военную инфраструктуру, особенно в своем западном военном округе, граничащем с Финляндией. По его мнению, любое прекращение огня в Украине может позволить России ускорить свои усилия по перевооружению перед возможным масштабным нападением на территорию НАТО.

Фройдинг сказал, что ему не известно, одобрила ли администрация президента США Дональда Трампа любые поставки американского оружия Украине, оплаченные третьими странами.

Военная поддержка Украины: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в 2025 году помощь Украине превысит показатели предыдущих лет, заявлял министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам 28-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формате "Рамштайн"). Он уточнил, что по итогам встречи Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов на 350 млн фунтов, Германия одобрила пакет военной помощи на 5 млрд евро, Нидерланды предоставят пакет на сумму 400 млн евро.

Что касается помощи Нидерландов, то пакет помощи включает, в частности, более 100 кораблей, патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, кораблей специальных операций, рассказал министр обороны страны Рубен Брекельманс. По его словам, часть этого пакета - это финансирование программ обучения украинских специалистов.

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