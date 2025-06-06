Малюк стал кошмаром для российского агрессора, отмечает издание, рассказывая о его грандиозных успехах на посту главы Службы безопасности Украины.

Операция "Паутина", в результате которой Россия потеряла десятки стратегических ракетоносцев, стала вершиной мировой славы СБУ. По крайней мере на текущий момент. Но достичь этого успеха украинская спецслужба смогла благодаря ее руководителю Василию Малюку, пишет британская The Guardian.

Издание в статье рисует портрет человека, который сделал СБУ одной из самых мощных спецслужб мира, сделав решающий вклад в нейтрализацию Черноморского флота РФ, нанеся мощный удар российской стратегической авиации и постоянно пуская кровь российской военной машине на фронте.

Сотрудники СБУ, с которыми поговорил журналист, считают, что операции СБУ под руководством Василия Малюка станут темой книг и фильмов.

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"Потому что по сравнению с тем, что сейчас делает служба безопасности, Голливуд нервно курит в сторонке", - сказал один из них.

Другой описывает Малюка как "бульдога". Один высокопоставленный украинский чиновник, тесно сотрудничавший с Малюком, сказал:

Он целеустремлен. Но он не злой - это важно. Часто те, кто возглавляет такие организации, злые. Малюк не хочет никому причинять боль, но он знает, что иногда ему приходится".

Малюк с юности мечтал работать в СБУ, поэтому поступил в спецслужбу в 17 лет, когда пошел учиться в соответствующее заведение.

"Он был очень спокойным в молодости. Он всегда был физически очень сильным. Он постоянно тренировался в спортзале. Он считает, что когда человек занимается спортом, он дисциплинирован и организован", - рассказал давний знакомый Малюка.

The Guardian пишет, что идея операции "Паутина" не принадлежала Малюку, но он увидел ее потенциал и затем убедил президента Владимира Зеленского в целесообразности ее проведения.

Источники сообщили автору публикации, что Малюк не интересуется политикой и является достаточно жестким к подчиненным, которые не справляются с работой.

"Но в целом он конструктивный. Он дает своим подчиненным время, которое, по его мнению, им нужно для выполнения своих задач. Легче руководить, когда у тебя есть карт-бланш. Но карт-бланш все равно нужно заслужить. И Малюк этот карт-бланш заслужил", - рассказал один из сотрудников СБУ.

Также в заслугу Малюку ставят то, что он вычистил СБУ от российской агентуры. Издание цитирует высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины:

Одним из хороших признаков операции "Паутина" является то, что она не просочилась. Он избавился от многих предателей. Не от всех, так как это невозможно. Но от многих".

Операция "Паутина": последние новости

Как писал УНИАН, украинская операция по уничтожению российской стратегической авиации поразила Дональда Трампа своей изобретательностью и успешностью, но вместе с тем и разозлила, потому что это в очередной раз срывает надежды президента США на скорый мир в Украине, пусть и путем поражения украинцев.

Также мы рассказывали, что для самой России потеря самолетов является настоящей катастрофой. На то, чтобы компенсировать утраченное, у россиянам уйдут годы и миллиарды долларов.

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