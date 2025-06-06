Впечатляющая - буквально - операция СБУ "Паутина" была для Белого дома не менее шокирующей, чем для Кремля. По двум причинам. Во-первых - это наглядный пример того, что расходы 175 миллиардов долларов на гигантскую систему ПВО "Золотой купол" являются бесполезными в современных условиях, когда маленький FPV-дрон из фуры способен повредить любой даже самый важный объект.

Американцы из администрации не столько радовались за успех украинцев, сколько сочувствовали россиянам, экстраполируя на себя такую атаку. Проще говоря, Украина показала, что старые подходы неэффективны, а именно на них опирается доминирование США в мире.

Во-вторых - лично Трамп воспринимает украинские атаки по РФ, против "более мощной страны", как провокации, а вот удары россиян по Украине - как проявление "величия". Сам Трамп таким же образом бомбит хуситов. И хотя йеменцы нам точно не друзья, но есть прямая параллель - мало кто критикует "право" США бомбить их всем, чем заблагорассудится. Потому что они "большие", а Йемен "маленький" и, в принципе, не способен победить американцев.

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Последние инсайды в СМИ, где Украина сравнивается с "чихуахуа", а РФ - с "большим псом" наглядно демонстрирует такие параллели. Собственно, на этом восприятии "величия" - что есть "большие" страны, которые имеют право на все, и все остальные, которые должны быть послушными гегемонам - и опирается "дружба" Трампа, Путина и Си.

Между их государствами есть прямая конкуренция за зоны влияния, поэтому проблем в отношениях между ними достаточно, но на личном уровне - они единомышленники. А Украина - это некий "андердог" в их восприятии, который посмел бросить вызов этому мировосприятию и показал, что асимметричными действиями способен не просто держать удар от одного из "больших", но и бить по наиболее болезненным местам, чтобы по всей этой "большой туше" шли конвульсии.

Украина показала, что имеет "карты", по терминологии самого Трампа. Более того, все попытки давить на Киев, чтобы "завершить войну за 24 часа" (конечно, за счет украинских уступок) ничего не дали. Наоборот, Украина и лично Зеленский, которого Трамп терпеть не может еще с первой каденции (потому что тот отказался предоставить компромат на сына Байдена, из-за чего, как считает Трамп, у него "украли" прошлые выборы) под этим давлением вновь стали популярными в Европе.

Украина вообще стала "ядром" новой оборонной стратегии ЕС. И уже Брюссель и европейские страны начали ставить свои требования Трампу. А еще Япония и азиатские страны начали сопротивляться и даже отвечать на "таможенные войны". Израиль и Иран посмели сопротивляться трамповским "соглашениям" и так далее - перечень будет длинным.

То есть, пошел "каскадный эффект" - все решили, что они могут, как и украинцы, игнорировать требования Белого дома, что дает результат - вместо откровенно колониального соглашения по недрам Украина добилась более-менее приемлемого, хотя и не очень действенного, соглашения об инвестиционном фонде. Это просто безумно раздражает нынешнюю власть США. И поэтому они не очень сопротивлялись, когда Путин в разговоре с Трампом просил разрешения на "удар мести" по Украине.

Известный пост американского президента почти прямым текстом говорит, что "вы имеете право бомбить Украину в ответ, если пойдете на уступки по Ирану". Да, в Белом доме почему-то до сих пор считают, что это Иран зависим от Кремля, а не наоборот. И что Путин может какие-то там условия ставить аятолле. Хотя в реальности все прямо наоборот.

Кстати, то что Трамп увязывает Украину и Иран в одну "сделку" уже давно не новость. Собственно, именно поэтому оба "трека" ведет специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Уиткофф. Где Украина, а где Ближний Восток? Но если это одна сделка, то все логично. Одна большая сделка, которая развалилась из-за отказа Украины капитулировать на условиях Кремля.

Теперь уже и Иран отказывается идти на уступки, и все ожидают что в ближайшее время Трампу нужно будет либо реализовать угрозы "страшной казни", либо признать свою слабость. Украинцы развалили все амбициозные планы Трампа на "величие" и стали тем небольшим (по его мнению) камешком на пути, о который он споткнулся и сейчас может упасть. И с Индией проблемы, и с Китаем нет "сделки". Все пошло к чертям собачьим.

И Трамп хватается за влияние Путина как за "соломинку", которая должна удержать его на плаву под давлением внешних и внутренних проблем. И именно в этот момент уязвимости украинское СБУ бьет россиян по самому больному - по "ядерной триаде", чем вновь ломает планы Белого дома. Да что же такое...

Бьют по "большой" РФ и даже разрешения не спрашивают! Какая "наглость" от "чихуахуа". Не зря американские СМИ одно за другим как сенсацию подавали, что украинцы не согласовывали удары по РФ с Белым домом. А еще - как оправдание перед Путиным, что "это не мы - это они сами, а мы дружим дальше".

Это и Кремлю поломало немного "карты", ведь весь "миф" так называемой "СВО" для "глубинариев" выстраивается вокруг мысли, что они воюют "со всем НАТО", а Украины "не существует", "уже победили", "марионетка Запада". А теперь оказывается, что Украина вполне сама воюет и проводит мощные операции, на которые Кремлю нечем ответить, потому что они уже используют все, что могут. Были попытки показать Украину как "британскую марионетку" или "французскую", но это российская аудитория не восприняла.

Но вернемся к США. Чтобы показать свое недовольство, министр обороны США Хегсет не только отказался возглавить заседание группы "Рамштайн" (не той, что рок играет, а той, что Украине оружие предоставляет), а вообще пропустил мероприятие. И это при том, что именно рядом в Европе он в тот день находился. Затем стала известна информация о том, что Хегсет забрал на американские нужды подрывники для противоракет, которые были специально закуплены для Украины во времена Байдена и специально адаптированы для борьбы с "Шахедами". И это на фоне анонсированного "удара мести".

Впрочем, эти решения были приняты еще до операции "Паутина" - это была "кара" за предыдущие украинские "выходки" с отстаиванием собственных национальных интересов. Тем не менее, уже по итогам ударов по российским самолетам, лично Трамп вновь раскритиковал Зеленского.

Но такая политика привела не к каким-то успехам в кооперации с Кремлем, а к формированию образа американской администрации как "слабой". Ведь она не стала на сторону победителей, которыми в тот день медийно были украинцы. Трампа значительно больше бы уважали, если бы он поддержал удар и показал, что это наказание для Кремля, на которое американцы уже давно намекают.

А лучше - ввел бы обещанные санкции, как наказание за возможные "удары мести" по Украине. Но нет - Трамп фактически "позволил" Путину делать все, что заблагорассудится. Чем показал, что он зависим от Кремля и делает на того ставку в своих провальных "сделках".

Кто же хочет быть на стороне "слабой" администрации, которая не способна достичь ни одного "соглашения" с позиции силы и даже собрать необходимые голоса для "БОЛЬШОГО БИЛЛЯ", который уже открыто критикуют MAGA-республиканцы? Действительно, если украинцам можно сопротивляться давлению Трампа, то почему нельзя самим американцам? Потому что, как доказал уже сам американский президент - во всех случаях, когда он сталкивается с реальным сопротивлением, он начинает давать заднюю. Доказано также Китаем и ЕС в переговорах о пошлинах.

Если президент "слабый", то на него можно давить, чтобы получать то, чего хочешь. И, вот, уже Илон Маск, который фактически жил вместе с Трампом сразу после выборов, начинает медийную кампанию давления на своего "патрона". Там все зашло уже настолько далеко, что Маск даже проводит опрос чтобы создать отдельную партию "трампистов" против Трампа.

Политическое лето в США точно будет жарким, ведь уже фактически началась предвыборная кампания на довыборы в Конгресс 2026 года. И теперь все группы в Республиканской партии предлагают свои идеи улучшения рейтинга, если уж планы Трампа заваливаются один за другим. Тот же сенатор Грэм с его "актом о санкциях" против РФ ведет свою кампанию как защитник Украины и евроатлантической солидарности, координирует деятельность с ЕС и госсекретарем Рубио. И нам это вполне выгодно.

То, что команда MAGA деморализована, видно, в частности, и на примере упомянутого Уиткоффа как апологета ставки на Путина по всем проблемным направлениям. Он практически исчез с медийных "радаров". Почему этот риелтор, который пытался решать судьбу других народов по принципу "купи-продай" так неожиданно "затихарился"? Потому что никаких успехов не имеет. А это в аппаратной борьбе дает преимущество команде Рубио-Келлога, которые наоборот очень активизировались, и которые теперь кооперируются с тем же Грэмом и другими недовольными нынешним курсом республиканцев.

Для Украины и Европы очень важным индикатором будет увольнение Уиткоффа, который вполне может пойти вслед за "космическим кораблем" Маска. И Трамп не шутит, когда говорит, что вскоре примет решение о санкциях (то есть - о кардинальной смене курса). Потому что долго тянуть с провальным курсом нельзя - выборы же в следующем году.

Да, его "пару недель" продолжаются уже второй месяц, но такими заявлениями он намекает, что это произойдет в этом политическом сезоне, если у Уиткоффа не будет побед. А прошлая каденция и "сумбур" с отставками советников и спецпосланников показывают, что ответственность за все провалы Трамп на себя не возьмет - виноватыми будут именно исполнители.

В итоге, мы видим, как Украина не просто получает "карты", но и меняет политическую реальность в целом просто тем, что не сдалась. Зато недооценка нас со стороны американцев привела к их ошибочным ожиданиям и планам, где ключевая роль отдана Путину, чьи "карты" оказались значительно слабее, чем ожидал Трамп с его пророссийскими советниками. Теперь мы и весь мир ожидает смены курса американской администрации.

И вариантов два - полностью отстраниться и показать себя "лузером", или все же объединиться с европейцами и украинцами и получить "лавры" лидера демократического мира, который сделал мощный "камбэк". Рубио, судя по всему, уже готовится к этому моменту, который выглядит все ближе. Конечно, если не случится какой-то новый "черный лебедь", который изменит все расклады. Сейчас же главный индикатор для смены курса - признание провала "иранской сделки" и договоренностей с Кремлем по Украине.

Держим строй и ждем изменений, не забывая, что каждый удар по РФ и по ее доходам эти изменения будет приближать.