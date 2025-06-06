Туристам советуют планировать поездку сюда по крайней мере за несколько месяцев, а лучше за год.

Если вы - опытный путешественник, которого не удивишь ни средневековыми каналами Венеции, ни живописными склонами Карпат, ни футуристическими улицами Токио, возможно, для вас пришло время посетить одно из самых необычных и вместе с тем труднодоступных мест планеты - город Эдинбург. Но не тот, что в Шотландии, а тот, что затерялся точкой на карте среди бескрайних просторов южной Атлантики.

Эдинбург Семи морей - столица британской заморской территории Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. Как пишет Business Insider, планировать путешествие туда стоит по крайней мере за год вперед. И вовсе не из-за толп туристов, которые все заполонили, а именно из-за невероятной изолированности и труднодоступности этого места.

Остров Тристан-да-Кунья, на котором расположен южный Эдинбург - это маленький клочок суши, представляющий собой просто склоны действующего вулкана, где нашлось немного пространства для небольшой колонии-поселения. Он расположен в южной части Атлантического океана, примерно в 2800 км от Южной Африки и 3200 км от южной части Бразилии.

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Туда не летают самолеты и не плавают круизные лайнеры. Лишь раз в несколько недель приплывает почтовый корабль из Кейптауна, на котором вы и можете попасть на остров. Но прежде чем потратить неделю (!) на это плавание, не забудьте спросить разрешения на визит у тамошних властей.

Сейчас в Эдинбурге Семи морей проживает лишь 209 человек. Поэтому фактически, это даже не город, а село. К тому же далеко не самый большой.

Местная экономика зависит от экспорта морепродуктов, прежде всего тристанских скальных омаров, в вылове или первичной обработке которых так или иначе задействовано большинство местных жителей. В последнее время все более важным направлением здесь становится туризм, но он здесь имеет специфическое проявление.

Во-первых, как уже было сказано, путешествие из Кейптауна до острова длится шесть дней, а лодки отправляются по непостоянному графику - иногда они отправляются в плавание несколько раз в месяц, а иногда вообще пропускают месяц. Именно поэтому путешествие стоит планировать заранее.

Во-вторых, остров настолько маленький, а туристов здесь бывает настолько ничтожно мало, что полноценной туристической инфраструктуры в южном Эдинбурге просто нет. Гости острова селятся не в отеле, которого нет, а просто в семьях местных жителей, которые согласны немного подзаработать. Ночь проживания в таких условиях стоит 65 фунтов стерлингов, это около 88 долларов.

Фактически, все население острова является одной огромной семьей, ведь почти все современные жители Эдинбурга являются потомками колонистов, прибывших сюда 200 лет назад. Жители делятся едой друг с другом и помогают соседям с ремонтом домов.

По этой же причине Эдинбург Семи морей является едва ли не самым безопасным местом на земле в смысле преступности. Никто здесь не беспокоится о безопасности своих детей, потому что за малышами ухаживают фактически все вместе.

Учитывая удаленность от остального мира, эдинбуржцы вынуждены самостоятельно выращивать большую часть продуктов, потому что импортировать их с большой земли - слишком дорого. За городом каждая семья имеет свой участок огорода, где выращиваются овощи, преимущественно картофель. Обработка огорода ведется вручную без применения техники, потому что заправлять ее и обслуживать было бы слишком дорого, ведь топливо и запачастины тоже пришлось бы вести с материка.

Каждая семья может владеть скотом, но правительство контролирует его поголовье, чтобы предотвратить чрезмерный выпас скота на ограниченной площади острова. Сейчас каждое домохозяйство имеет право иметь одну племенную корову.

Более 40% территории острова объявлено природным заповедником. Дикий животный мир представлен редкими породами птиц и северных пингвинов-скальных скакунов, а также альбатросами и мышами.

В поселке также есть все необходимое, что можно ожидать от любого маленького городка - магазин, бар, интернет-кафе, школа, библиотека, актовый зал со сценой, больница и даже музей. Все, конечно, рассчитано на местный масштаб - на 200 жителей.

Кстати, музей время от времени выполняет роль гостиницы. Иногда здесь размещают пары туристов, как в гостевом доме. В стоимость входит чай, кофе, молоко, сахар, свечи, спальные мешки и местное традиционное блюдо на обед.

Развлечений для туристов здесь не много. Фактически здесь нечего делать, кроме как любоваться местной природой и наслаждаться непривычной для современного человека атмосферой мира, тишины и уюта.

Главный туристический объект острова - вулкан, на который можно подняться. В 1961 году именно этот вулкан почти полностью разрушил город, когда начал извергаться. Островитяне были вынуждены эвакуироваться на историческую родину - в Британию. Но уже через два года почти все они пожелали вернуться в свой самый безопасный в мире дом.

Другие интересные туристические направления

Как писал УНИАН, в Великобритании есть небольшая туристическая деревня, в которой каждая улица имеет свое историческое время. В некотором роде это место можно считать музеем архитектуры под открытым небом.

Также мы рассказывали о заброшенном городке в Италии, откуда люди были вынуждены бежать несколько десятилетий назад. А сейчас это популярный, хоть и не совсем безопасный туристический аттракцион.

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