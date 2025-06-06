Эти автомобили способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.

На вторичном рынке можно найти огромное количество различных автомобилей с пробегом. Тем не менее трудно определить, какие модели способны прослужить годы без серьезных поломок.

В GOBankingRates назвали 4 автомобиля с пробегом, которые редко нуждаются в ремонте. Эксперт отметил, что эти модели со временем можно выгодно перепродать на вторичном рынке, так как они медленно дешевеют.

4 автомобиля с пробегом, которые редко нуждаются в ремонте

Toyota Tacoma

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Директор по продажам и маркетингу в CFR Classic Джо Гиранда рассказал, что пикап Toyota Tacoma заслуживает похвалы не только за свою надежность, но и за то, что он сохраняет большую часть своей изначальной стоимости при перепродаже.

"Ежегодные затраты на ремонт составляют около 673 долларов, а капитальный ремонт требуется редко - вероятность его проведения в течение 10 лет составляет всего 18,5%. Надежность этой модели обеспечивается прочной подвеской и простой конструкцией", - объяснил эксперт.

Honda Civic

Гиранда отметил, что Honda Civic удается сохранить более 60% от своей изначальной стоимости при перепродаже. Более того, эта модель не требует высоких расходов на обслуживание.

"Высокая надежность в первую очередь является результатом эффективных двигателей и качественной сборки", - поделился эксперт.

Subaru Outback

По словам Гиранды, Subaru Outback редко сталкивается с серьезными поломками. Тем не менее важно качественно обслуживать эту модель.

"Кроме того, просторный и технологически продвинутый интерьер Outback в сочетании с превосходными системой полного привода и трансмиссией делают его действительно отличным автомобилем", - добавил эксперт.

Toyota 4Runner

Гиранда рассказал журналистам, что Toyota 4Runner является очень надежным внедорожником. Также эту модель можно выгодно перепродать на вторичном рынке.

"Владельцы тратят около 514 долларов в год на ремонт, а риск серьезных поломок очень низок благодаря прочной конструкции кузова на раме, которая способствует его надежности и прочности", - подчеркнул эксперт.

6 других очень надежных автомобилей по мнению экспертов

Ранее эксперты назвали 6 автомобилей с пробегом, которые редко нуждаются в ремонте. По их словам, эти модели помогут сэкономить водителям много денег.

В частности, в этот рейтинг вошли Subaru Outback, Lexus ES и Honda Accord. Также эксперты порекомендовали обратить внимание один американский пикап, две модели от южнокорейского производителя и электромобили.

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