Поздравления с Троицкой родительской субботой для ваших родных и близких.

Троицкую родительскую субботу отмечают за день до Троицы (8 июня). Поминать близких в этом году будем 7 июня. УНИАН предлагает трогательные пожелания и открытки с Троицкой родительской субботой.

Троицкая родительская суббота - поздравления

Пусть Троицкая родительская суббота станет утешением и напомнит о прекрасных моментах с теми, кто уже не с нами. Пусть поминальные свечи своим теплым светом согреют наши сердца и души, принося покой.

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В Троицкую родительскую субботу желаю добрых воспоминаний и утешения. Храните светлую память о самых дорогих. Пусть души и сердца помнят о ближайших людях и родных даже сквозь вечность.

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Поздравляю с важным праздником, Троицкой родительской субботой! Пусть на вас снизойдет мир и благодарность за все по отношению к упокоенным близким и родным. Не держите в душе зла, а примите смирение. Зажгите свечи за тех, кто уже не с нами.

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Пусть Троицкая родительская суббота как бальзам утешит страждущие души и принесет им мир. Яркий огонь свечей осветит мрак ночи и облегчит тоску по самым дорогим и близким. Помолимся о тех, кто нас покинул.

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