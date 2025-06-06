Новоизбранный президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск устроили публичную ссору. Глава Белого дома заявил, что "разочаровался" в бизнесмене после того, как Маск подверг критике его "большой и прекрасный" закон (Big Beautiful Bill), который касается расходов и налогов.

"Илон "истощился", я попросил его уйти, я забрал его EV Mandate, который заставлял всех покупать электромобили, которые никому не нужны (что он знал месяцами, что я собираюсь сделать!), и он просто сошел с ума!" - написал в одном из своих сообщений президент США.

В свою очередь, Маск заявил, что 47-й президент США фигурирует в "файлах Эпштейна". И что якобы именно поэтому данные документы не публикуют.

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Речь идет об американском финансисте Джеффри Эпштейне, которого обвиняли в педофилии и организации проституции. То есть, речь идет об очень серьезном обвинении, которое вряд ли останется без последствий для Маска (или Трампа).

Также предприниматель заявил, что из-за угроз Трампа об отмене государственных контрактов, связанных с ним, "SpaceX немедленно начинает снятие с эксплуатации своего корабля Dragon".

Позже Маск написал, что якобы "передумал", однако на ситуацию уже обратили внимание все мировые эксперты. И она обеспокоила многих.

Конфликт успели прокомментировать в американском космическом ведомстве.

"NASA будет продолжать реализовывать видение президента относительно будущего космоса. Мы продолжим работать с нашими партнерами в отрасли, чтобы обеспечить выполнение целей президента в космической сфере", - заявили в агентстве.

Дело в том, что Dragon - это нечто большее, чем обычный космический корабль. Это - "сердце" современной американской космической программы. И самый богатый олигарх мира фактически угрожает именно ей.

Немного истории.

После вывода из эксплуатации Space Shuttle в 2011-м американцы оказались заложниками российских "Союзов", ведь только с помощью них они могли добраться на МКС.

Конечно, такая ситуация не устраивала Штаты. В 2014 они объявили победителей финального раунда программы Commercial Crew Program - компании Boeing и SpaceX получили деньги для завершения разработки, сертификации и демонстрации двух пилотируемых аппаратов.

Компании создали два космических корабля:

CST-100 Starliner (Boeing);

Dragon 2 (SpaceX).

Они очень похожи по размерам. Starliner имеет стартовую массу 13 000 кг, тогда как у Сrew Dragon этот показатель составляет 12 500 кг.

Предполагалось, что Boeing, будучи более опытным игроком, справится первым, а выделение средств для компании Маска вообще называли "уступкой общественности".

Однако на практике компания Маска не просто обошла своего оппонента, а фактически "уничтожила" его. Если Сrew Dragon возит астронавтов на МКС уже много лет, то CST-100 выполнил первый пилотируемый полет только в 2024-м.

Он завершился грандиозным провалом.

В итоге CST-100 доставил астронавтов на борт МКС, но корабль вышел из строя, так что члены экипажа на много месяцев застряли на борту станции (позже их спас Сrew Dragon). На сегодня перспективы Starliner являются крайне туманными.

Судьба "Дракона" сложилась более удачно. Разработанный компанией SpaceX транспортный Dragon выполнил свой первый запуск в 2010 году, тогда как последний состоялся в 2020-м. На смену ему пришел вышеупомянутый Dragon 2, который сейчас существует в двух модификациях:

Crew Dragon (пилотируемая версия);

Cargo Dragon (грузовой вариант).

Они почти одинаковы, за исключением специальных технических средств, добавленных к пилотируемому кораблю.

Это касается систем аварийного спасения, систем жизнеобеспечения, информационных дисплеев и органов управления, которые позволяют пилоту при необходимости перейти на ручное управление.

Обе версии стратегически важны, ведь обеспечивают доставку грузов и экипажей на МКС. Корабль выполнил уже более 25 полетов.

Для его запуска используют ракету Falcon 9 от SpaceX. На борту Crew Dragon могут разместиться четыре астронавта, а если возникнет экстренная необходимость, то семь.

Можно сказать проще. На сегодня Dragon не только главный, но де-факто единственный реально действующий пилотируемый космический корабль американцев. Кроме него и провального CST-100 США имеют пилотируемый Orion, который предназначается для полетов на Луну в рамках программы Artemis.

Свой первый старт он выполнил в 2014 году, а всего за все годы этот "долгострой" от Airbus и Lockheed Martin совершил лишь два полноценных полета.

На сегодня его будущее также под большим вопросом из-за разногласий вокруг программы Artemis (некоторые говорят, что она не нужна вообще).

Трудно сказать, к чему приведет спор Трампа с Маском, но он уже сейчас может поставить пилотируемые полеты американцев на большую паузу. Отмена правительственных контрактов со SpaceX как минимум лишит страну возможности запускать астронавтов в космос с американской земли.

И хотя Starliner от Boeing формально может заменить Dragon, он еще не доказал своей надежности и, как показал предыдущий старт, может представлять угрозу для астронавтов. В лучшем случае для его повторного запуска понадобится по крайней мере несколько месяцев.

То есть в случае отказа от Dragon американцам придется длительное время снова зависеть от РФ с ее "Союзами", что нанесет США не столько практический ущерб ("Союз" хотя и старый, но достаточно надежный корабль), сколько приведет к большим репутационным потерям.

А это явно не то, к чему стремится Трамп. Который, очевидно, хочет видеть Соединенные Штаты сильной страной, которая не зависит от диктаторских режимов Китая или России.

Вопрос особенно чувствителен из-за того, что уже скоро Dragon снова должен запустить астронавтов. Уже 10 июня корабль должен запустить частную миссию на МКС, которая получила название Axiom Mission 4.

Это настоящий международный проект. Кроме американки Пегги Уитсон к миссии присоединятся Шубханшу Шукла из Индии, поляк Славош Узнаньский из Европейского космического агентства (ЕКА) и Тибор Капу из Венгрии.

Узнаньский станет первым польским астронавтом, который отправится в космос за более чем 40 лет. До сих пор там побывал только один космонавт из Польши - Мирослав Гермашевский. Он совершил полет 27 июня 1978 года на советском корабле "Союз-30".

Событие важно еще и потому, что это будет первым случаем, когда на МКС одновременно окажутся представители Индии, Польши и Венгрии.

Получается, Маск действительно "сошел с ума" и угрожал оставить США без пилотируемой космонавтики?

На самом деле, нет. Громкие заявления (как и их опровержения), скорее всего, являются частью прагматичного плана, направленного на "раскрутку" перспективного корабля Starship от SpaceX. Который будет не только полностью многоразовым, но и значительно более мощным, чем Starliner или Crew Dragon.

Маск давно вынашивает планы по отказу от корабля Dragon и ракеты-носителя Falcon 9, ведь они не вписываются в "идеалистическое" будущее, где монополистом на рынке космических запусков будет Starship.

Напомним, речь идет о системе, которая объединяет ускоритель Super Heavy и огромный космический корабль. Предполагается, что Starship сможет вывести на низкую опорную орбиту (НОО) груз весом около 100 тонн.

Для сравнения, Falcon 9 способна вывести на НОО лишь 22 т грузов. При этом, за счет полной многоразовости (у Falcon 9 многоразовой является лишь первая ступень) Starship должен стать дешевле в эксплуатации, чем предыдущие ракеты SpaceX.

Таким образом, Маск действительно хочет убить "Дракона" и это не шутка с его стороны. Однако никакого отношения к ссоре с Трампом решение не имеет. Это лишь удачный пиар-повод.

Просто в будущем Crew Dragon заменят на Starship - более передовой и значительно более мощный. Ближайшие миссии "Дракон" (в частности, Axiom Mission 4) выполнит в обычном режиме, после чего отправится на заслуженный отдых.