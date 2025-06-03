Ранее доступ к ИИ-модели имели только платные подписчики ChatGPT.

В мобильном приложении Microsoft Bing появился бесплатный инструмент для генерации видеороликов по текстовому описанию с помощью ИИ-модели Sora от OpenAI. Об этом сообщает портал Tom's Guide.

До этого OpenAI предлагала Sora только платным подписчикам ChatGPT. Но благодаря партнерству между компаниями видеогенератор теперь доступен всем пользователям, которые вошли в свой аккаунт Microsoft.

На старте каждому пользователю предоставляется 10 бесплатных генераций, а за каждую следующую потребуется заплатить 100 баллов Microsoft Rewards. Эти бонусные баллы можно получить, выполняя поисковые запросы в Bing (по 5 баллов за каждый, но не более 150 в день) или совершая покупки в Microsoft Store.

Видео дня

Sora как пользоваться

Инструмент для работы с видео Sora доступен в приложении Bing Search в разделе "Bing Video Creator". Сервис доступен на платформах iOS и Android.

Перед началом генерации можно выбрать режим – обычный или ускоренный, однако даже при выборе ускоренного варианта создание видео может занять пару часов. Пользователи могут поставить в очередь до трех роликов длиной по пять секунд каждый – изменить длительность пока нельзя.

Sora – не единственная нейросеть, генерирующая реалистичные видео по тексту. В конце апреля Google выпустила обновление для чат-бота Gemini, которое добавляет поддержку Veo 2. Моментами от живых съемок реально сложно отличить.

Также в апреле вышла новая версия Midjourney для генерации изображений. По заявлениям разработчиков, это их "самая умная, самая красивая и самая связная модель".

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