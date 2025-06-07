Первичный амебный менингоэнцефалит - чрезвычайно редкое, но почти всегда смертельное заболевание.

В Техасе женщина умерла в результате заражения naegleria fowleri - одноклеточным микроорганизмом, известным как амеба, пожирающая мозг.

Как сообщается на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний в Соединенных Штатах Америки, у ранее здоровой 71-летней женщины появились лихорадка, головная боль и изменение психического состояния после того, как она промывала нос некипяченой водой из фургона:

"У пациентки развились судороги, она умерла через восемь дней после появления симптомов. Лабораторные исследования в Центре контроля и профилактики заболеваний подтвердили наличие N. fowleri в ее спинномозговой жидкости".

Согласно эпидемиологическому расследованию Департамента здравоохранения штата, женщина не имела рекреационного контакта с пресной водой, однако в течение четырех дней промывала нос некипяченой водой из крана питьевой воды в доме на колесах.

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Возможными источниками заражения могут быть бак с питьевой водой, заполненный еще до приобретения фургона, или городская водопроводная система, которая была подключена к системе шлангом и фильтром.

Амеба, пожирающая мозг

Согласно сообщению на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний, naegleria fowleri обитает в почве и теплых пресноводных озерах, реках, прудах и горячих источниках по всему миру.

В очень редких случаях ее можно найти в плохо ухоженных бассейнах, рекреационных местах и водопроводной воде.

Если зараженная вода попадает через нос в мозг, то может вызвать инфекцию под названием первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ). Почти все больные умирают.

В период с 1962 по 2023 год в Соединенных Штатах Америки зарегистрировали 164 случая этого заболевания. Выжили только четыре человека.

Осенью 2023 года сообщалось, что эта болезнь унесла жизнь маленького мальчика из Арканзаса. Ребенок мог заразиться на водном аттракционе.

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