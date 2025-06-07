Яценко подчеркнул, что "это такой формат обмена", призвав не относиться к этому критически.

Следующий обмен пленными между Украиной и РФ может состояться в "слепом" формате. Как заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, украинская сторона может не знать фамилии всех людей, которые вернутся из плена. Об этом сообщает РБК-Украина.

Он утверждает, что во время предыдущего обмена российская сторона передала списки фактически в последний момент, что не позволило посмотреть и проверить всех людей.

Яценко подчеркнул, что "это такой формат обмена", призвав не относиться к этому критически.

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"Обычно обмены готовятся длительное время, тщательно, часто месяцами, а на этот раз обмены быстрые. С одной стороны это накладывает определенные обязательства, а с другой - хорошо, что наши люди вернутся. Это всегда позитив", - добавил он.

Обмены пленными между Украиной и РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на выходных Украина и Россия могут провести обмен военнопленными.

"Российская сторона прислала информацию, что на эти выходные - субботу и воскресенье она сможет передать 500 человек, 500 наших военных", - рассказал он.

По словам президента, украинская сторона будет готова обменять соответствующее количество пленных со своей стороны. При этом отметил, что пока что Украина от РФ списки не получила.

Позже глава российской делегации на мирных переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что обмен военнопленными между Украиной и Россией, о котором стороны договорились на встрече 2 июня, может начаться 7-9 июня.

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