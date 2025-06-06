Средняя зарплата сотрудников самой прибыльной сферы деятельности составляет 65 579 гривень.

В Украине средняя зарплата за год выросла на 24%. В первом квартале 2025 года она достигла 23 460 гривень (около 560 долларов). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что в 2024 году средняя зарплата составляла 21 473 гривни (около 535 долларов).

Также в Госстате рассказали, в каких сферах деятельности платят самые большие зарплаты. Выяснилось, что самая высокая оплата труда у сотрудников информации и телекоммуникаций - 65 579 гривень.

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ТОП-5 сфер деятельности с самыми высокими средними зарплатами:

информация и телекоммуникации - 65 579 гривень; финансовая и страховая деятельность - 50 289 гривень; профессиональная, научная и техническая деятельность - 30 868 гривень; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта и мотоциклов - 28 902 гривни; госуправление и оборона - 28 184 гривни.

Самые низкие средние зарплаты в Украине получают работники сфер образования (14 307 гривень) и искусства (16 101 гривна).

В Украине стало больше вакансий для людей без опыта работы

Ранее УНИАН сообщал, что в апреле рынок труда в Украине впервые в 2025 году пересек отметку в 100 000 вакансий. Почти на половину вакансий работодатели готовы нанять людей без опыта работы.

В исследовании Work.ua говорится о том, что такая тенденция связана с сезонными факторами. В частности, увеличилось количество вакансий в сфере гостинично-ресторанного бизнеса.

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