Особенностью последней атаки РФ на Львовщину было то, что враг взял регион в полукольцо.

Российская оккупационная армия 5 октября во время атаки по Украине, в частности по Львовской области, запустила различные средства поражения с разных сторон, взяв регион в полукольцо. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, ночью враг нанес типичный комбинированный удар с применением различных дронов и типов ракет, среди которых были средства воздушного, морского и наземного базирования. Основа масса ракет - крылатые - "Искандер-К", "Калибры". Также было две аэробаллистические ракеты "Кинжал".

"Фактически вся масса была направлена на Львовщину, пострадали определенные объекты, также пострадало Запорожье и другие города - атака была большой и массированной... Враг применяет различные тактические приемы, различные маршруты... Огромное количество с разных направлений - фактически окружают в полукольцо с мест пусков - с моря, воздуха, земли", - сказал военный.

Враг довольно часто, пояснил Игнат, акцентировано осуществляет такие атаки по отдельным регионам. Ранее такой атаке подвергся Киев, теперь - Львов и Львовская область. В то же время Игнат отметил: исходя из количества сбитых средств поражения, Воздушное командование "Запад" ВС ВСУ отработало неплохо.

Он добавил, что на производительность вражеских атак влияет ряд факторов, в частности тактика россиян. Например, работу мобильных огневых групп затрудняет большая высота, на которую поднимаются "Шахеды". Также ПВО труднее выполнять свои функции, потому что атака осуществляется с разных направлений различными средствами поражения: баллистикой, крылатыми ракетами, дронами, в том числе реактивными.

"Все это усложняет нашу работу, потому что приходится принимать чрезвычайно быстрые решения, определять тип и способ сбивания того или иного дрона, ракеты. Ну, и погодные условия... Они не очень благоприятны для работы пилотируемой авиации, для операторов зенитных дронов - надо видеть цель. Если туман или облачность - это существенно усложняет работу. Но, несмотря на эти сложности, украинские пилоты, в частности Ф-16 отработали сегодня определенную часть ракет", - пояснил Игнат.

Также он прокомментировал информацию о том, что враг модернизирует баллистические ракеты, из-за чего их стало сложнее сбивать:

"Враг постепенно испытывает различные типы вооружения на поле боя. Естественно, стало сложнее сбивать ракеты, которые летят по квази-баллистической траектории или совершают колебания при заходе на цель".

Как уточнил Игнат, это усложняет работу системы Patriot, потому что она работает в автоматическом режиме и ей труднее рассчитать "точку" перехвата цели. К тому же, если ракеты заходят с разных направлений, с ними не может справиться один комплекс Patriot. Нужно несколько систем (радаров), отметил Игнат.

Ночной российский удар по Украине

Напомним, ночью 5 октября российская армия нанесла по Украине комбинированный удар с применением ударных дронов, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Воздушные силы ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 549 средств воздушного нападения: 496 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов. Также по Украине было запущено 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Липецкой области РФ, 42 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К - из Самарской, Курской, Брянской области России и 9 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

