Российские пропагандистские медиа сообщают, что Россия с 10 декабря закрывает воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр", с которого уже запускала по Украине баллистическую ракету "Орешник". В то же время в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины считают, что россияне уже подготовили ресурс к новым обстрелам Украины. Таким образом, не исключено, что до Нового года россияне могут осуществить массированную атаку.

Паниковать от таких новостей, однозначно, не стоит. Но стоит быть готовыми к ракетным обстрелам. И здесь надо помнить несколько нюансов.

Первое, если говорить о вероятном запуске "Орешника", некоторые аналитики действительно считают, что Путину для продолжения запугивания мира и достижения каких-то целей на международной арене, надо будет запустить "Орешник" еще один-два раза. Мол, так он пытается показать, что "не шутит".

Видео дня

И хотя в предыдущем случае не было никакого военного смысла наносить такой удар, да и ожидаемого РФ эффекта достичь не удалось, можно предположить, что Россия может применить эту ракету. При этом, надо помнить, что в Кремле пугали ударом по "центрам принятия решений", то есть, вполне возможно, следующий удар РФ готовит по Киеву. Однако не факт, что это может произойти. Как по мне, вероятность этого не 90% на 10%, а, скорее, 50% на 50%.

Мы уже знаем, что "Орешник" не является неуязвимым. После старта ракеты, уже по первым секундам можно сказать, куда она движется. Этот тип ракет не может существенно изменить курс - она может немножко подкорректироваться, но развернуться, как крылатая ракета, не может. Кроме того, постепенно ее скорость снижается (все разговоры о том, что она летит и падает со скоростью 10 махов - это ложь): подлетая к цели, она уже не мощнее, чем другие ракеты - "Искандеры" или "Кинжалы". Поэтому она может перехватываться нашими средствами противовоздушной обороны. То есть, "Орешник" может быть уничтожен.

Второе. Помним, что уже некоторое время российские атаки не привязаны к датам (например, ожидание атаки именно на Новый год). Действительно, раньше россияне как-то подстраивались под определенные даты (и не важно, это важные даты для нас или для них). Но когда поняли, что мы стали тщательнее готовиться на такие даты, они эту практику практически отменили. Напомню, даже атака, которую мы ожидали на 24 августа, День Независимости Украины, состоялась на несколько дней позже.

То есть, враг может ударить на день-два раньше, на день-два позже, понимая, что мы готовимся. А наша задача - постоянно быть готовыми.

Третье - подготовка россиян к масштабной ракетной атаке требует времени и ресурсов. Если не брать во внимание так называемый неприкосновенный запас (примерно 15% от всего количества ракет, которые были у России в начале полномасштабного вторжения), им нужен месяц, чтобы сделать сотню-полторы ракет. Но это не значит, что месяц прошел, они сделали сто ракет и тут же их запустят. Они могут накапливать несколько месяцев, чтобы иметь большее количество - 200, 300, 400 ракет. В таких случаях они проводят атаки "волнами" - с разницей в несколько дней или недель... Конечно, россияне могут атаковать и без паузы, если полезут в "НЗ". Но мы не можем сейчас прогнозировать, как именно они будут действовать.

И четвертое. Чтобы не паниковать и не ждать чего-то страшного, украинцам надо реагировать на воздушные тревоги. Единственное, чего очень хотелось бы, чтобы во время объявления тревоги добавлялась информация, какой именно тип опасности нам ждать. Потому что, если это дроновая атака - это одно. Если ракетная - другое. При этом, если это ракетная атака, стоит также уточнять, это атака гиперзвуковой, баллистической или крылатой ракетой. Все это влияет на время - сколько его у граждан, чтобы дойти до укрытия. Поэтому это - важно.

Алексей Гетьман, военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны