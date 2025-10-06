Временно оккупированный полуостров Крым достаточно легко сделать непригодным для жизни, потому что он очень зависит от сообщения с внешним миром. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук.
В частности, его попросили прокомментировать заявление экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, в котором он предложил радикальный способ заставить Москву осознать последствия своих действий в войне против Украины. В частности, Крым, который для диктатора Владимира Путина имеет сакральное значение, следует сделать "непригодным для жизни", в частности путем уничтожения Крымского моста.
По словам Плетенчука, Кремль вообще не может осознать последствия своих действий, иначе не начинал бы то, что начал.
"Стратегия у них очень интересная, и она больше похожа на тактику. Потому что иногда, решая один стратегический вопрос, они создают только новые проблемы себе. Поэтому здесь трудно спрогнозировать к каким выводам пришло бы руководство РФ, которое волнуется только собственным статусом, состоянием и собственной жизнью. Они если и понимают какие-то ультимативные вещи, то только те, которые касаются их лично", - отметил Плетенчук.
Он также добавил, что Крым для РФ - это не только о сакральном, но и о стратегическом и в этом контексте надо расставить точки над "і". Как добавил Плетенчук, для того, чтобы сделать что-то непригодным для жизни, не обязательно уничтожать местное население. Россияне об этом не знают, говорит военный, но на самом деле достаточно создать условия, чтобы территория стала непригодной для жизни, что в принципе "они пытаются делать с Украиной". В то же время оккупанты считают, что можно просто взять и уничтожить город. Плетенчук подчеркнул:
"В этом контексте, Крым сделать непригодным для жизни легче, чем любую другую территорию, потому что это полуостров и он очень зависим от путей сообщения с внешним миром, с материком. И в этом смысле, здесь ситуация более понятна и более возможна для выполнения. Это вопрос обеспечения как средствами поражения, так и соответствующим информационным сопровождением о наличии и расположении целей. Поэтому да, здесь кое-что зависит не только от нас, но и от политической воли наших партнеров".
Заявления Уоллеса о Крыме
Напомним, The Guardian сообщило, что бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что временно оккупированный Крым нужно сделать "нежизнеспособным". Он сказал, что Путин влюблен в идею доминирования над Украиной, и тем, что "Крым - это Россия". Поэтому, по словам британца, мир должен "помочь Украине получить возможности дальнего боя, чтобы сделать Крым нежизнеспособным", для чего нужны ракеты "Таурус", которыми можно разрушить Керченский мост.