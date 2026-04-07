'Процесс не может длиться вечно': в ВМС рассказали, что происходит в Крыму

По словам Плетенчука, поврежденный самолет-амфибия является антиквариатом, и в ближайшее время его не увидят над морем.

Во временно оккупированном Крыму россияне восстанавливают радиолокационные установки, которые регулярно поражают ВСУ, но это не может продолжаться вечно из-за зависимости Кремля от иностранных комплектующих.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, которого попросили прокомментировать сообщение движения "АТЕШ" о том, что в Крыму система противовоздушной обороны переживает худший период за все время полномасштабной войны. По данным партизан, серия точных ударов планомерно выбивает дивизионы С-400 и "Панцирей" - и восстанавливаться оккупанты просто не успевают, а российское командование "залатывает дыры" любыми доступными средствами.

"Это фактически классика - когда вы лишаете врага возможности радиолокационного обнаружения целей. И, соответственно, даже имея любое количество пусковых установок, он не может действовать, потому что банально не имеет целевых указаний", - сказал Плетенчук.

После такого "ослепления", добавил военный, происходит поражение непосредственно целей, которые прикрывает ПВО противника. По словам Плетенчука, в Крыму это периодически происходит: сначала выбиваются радары, затем - остальное. Впоследствии россияне восстанавливают определенное количество установок, и это продолжается "по кругу". Представитель ВМС подчеркнул:

"Конечно, этот процесс не может длиться вечно и, конечно, такие системы довольно дорогие и сложные в производстве. Особенно для россиян, у которых есть критическая зависимость от иностранных комплектующих".

Также недавно в Крыму был сбит противолодочный самолет-амфибия Бе-12, который охотится на украинские морские дроны.

"Бе-12 - фактически антиквариат. Однако свой функционал он выполняет. Россияне даже списанные единицы вернули в строй, как раз из-за тех условий ведения боевых действий, которые мы им навязали в Черном море. Этот самолет позволяет патрулировать территорию на небольших высотах и при небольших скоростях. И его задача - обнаружение целей. Поэтому, в принципе, над акваторией Черного моря постоянно можно увидеть Бе-12, хотя в последние дни я, например, не наблюдал его", - рассказал военный.

По его словам, для россиян эта единица имеет значение, они используют их довольно активно. Сейчас степень повреждений уточняется. В любом случае, поврежденный самолет некоторое время не будет выходить на дежурство, пока не пройдет проверку и т. д.

Удары по Новороссийску

Напомним, вчера ночью в Новороссийске Силы обороны Украины поразили фрегат "Адмирал Макаров". По словам Плетенчука, потенциал этого корабля достаточно высок, он использовался для нанесения ударов вглубь Украины. После потопления в 2022 году крейсера "Москва" этот корабль стал флагманом ЧФ РФ. Фрегат имеет на борту 8 пусковых установок под крылатые ракеты типа "Калибр". Эти "пусковые", согласно проекту, являются универсальными - теоретически имеют возможность запускать также ракеты "Циркон" и "Оникс".

