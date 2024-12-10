В РФ "малые народы" могут прекратить существование из-за войны в Украине, считает эксперт.

Москва стоит перед проблемой, где брать людей для пополнения своих безумных потерь на фронте. Как считает бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий, у противника практически закончились люди, которые готовы умирать за деньги. Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Наконец, у россиян практически закончились люди, готовые продать свою жизнь за деньги. Попытка увеличить сумму, за которую они покупают человеческую жизнь, не сработала. Россияне думали, что купили самых бедных. Ну, окей, но они заканчиваются, и надо просто больше платить. В принципе, количество людей, которые готовы воевать, тем более на войне с такими рисками, как эта, за деньги ограничено. Дальше начинаются люди, которые ни за какие деньги воевать не собираются. И россияне уперлись в это ограничение. Это явно для них неожиданность", - сказал эксперт.

По его словам, с 2022 года оккупантам удавалось пополнять состав своих вооруженных сил по нескольким направлениям. В частности, они осенью 2022 года успешно мобилизовали определенное количество мужчин. Примерно полумиллионом мобилизованных оккупанты удерживали так называемую линию Суровикина, и длительное время у них не было проблем с набором контрактников. В частности, россияне привлекли к войне против Украины огромное количество заключенных из исправительных колоний. Среди таких солдат оказались россияне, которые отбывали наказание за страшные преступления, совершенные на родине: изнасилования, убийства и др.

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"Россияне два года постоянно пополняли свои абсолютно бешеные потери и не замечали, что постепенно люди иссякают. Они решили кучу проблем тем, что набрали много заключенных. Но заключенные заканчиваются, и впервые в новейшей истории России начали закрывать тюрьмы, потому что некому сидеть", - добавил Дикий.

Также, по его словам, в состав оккупационной армии вошли представители так называемых "малых народов", в частности буряты, и из-за больших потерь многие такие этнические меньшинства из-за войны могут прекратить свое существование. Эксперт подчеркнул:

"В той же Бурятии найти мужчину репродуктивного возраста - большая проблема. Большинство малых народов может просто прекратить свое существование из-за этой войны. Далее они (оккупанты - УНИАН) пошли в экономически депрессивные регионы и начали безумно поднимать деньги. Затем начали набирать в Москве, Екатеринбурге и Петербурге, но и здесь ресурсы почти исчерпаны".

По его мнению, сейчас россияне стоят перед проблемой - где брать людей для пополнения своих "нереальных потерь".

Определенным вариантом стало привлечение военных Северной Кореи, которых, как отметил Дикий, россияне пока не спешат привлекать к боевым действиям. Вероятно, не ожидают определенных успехов от северокорейцев, и они "копают траншеи".

"Но пока неизвестно, чего ожидать от них в бою", - добавил Дикий.

Он также рассказал, что российские командиры отправляют на штурмы, например, десять малых групп, и сразу знают, что из них до определенной "точки" дойдут две, а закрепится только одна. Эксперт акцентирует, что нереальный подход к войне, потому что военных намеренно превращают в "пушечное мясо".

Дикий считает, что Москва выбрала рискованную стратегию, которая, к сожалению, может сработать: оккупанты бросают "в топку" почти все имеющиеся ресурсы, чтобы сломать украинский фронт и принудить к капитуляции. Выстоят ли Силы обороны, зависит от отношения тыла, в частности - мобилизации. Он добавил:

"Они будут пытаться добить нас зимой".

Война в Украине - мнение Дикого

Напомним, по словам экс-командира роты батальона "Айдар", директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого, сейчас из-за отношения многих украинцев к мобилизации страна проигрывает войну, которую в 2022 году развязала РФ. Однако, по мнению эксперта, проигрываем ее не Кремлю, а тем, кто противостоит сотрудникам ТЦК, словно они российские оккупанты.

Он привел пример того, как в небольшом селе на Закарпатье жители восстали против ТЦК, и промтоварный рынок "7-й километр" в Одесской области, откуда силой выгнали сотрудников военкоматов.

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