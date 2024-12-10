Ситуация в городе остается динамичной.

Ситуация в зоне ответственности оперативно-тактической группировки войск "Луганск" остается сложной, оккупанты пытаются давить на Торецком направлении.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОТУ Анастасия Бобовникова. По ее словам, в самом Торецке идут бои и пока невозможно сказать, какая часть города находится под контролем РФ, а какая контролируется Силами обороны:

"Борьба идет буквально за каждый подъезд, за каждый этаж. Мы сдерживаем врага и даже за какое-то продвижение он платит огромную цену своим личным составом. Буквально за день они теряют до 100 человек. Представьте, какие "мясные" штурмы происходят за день только в этом городе".

Вокруг города Часов Яр захватчики не проводят активных штурмов, но начинают вести разведку, которая фактически "проходит мясом". Речь идет о лобовых атаках, которые имеют целью выявить слабые места в украинской обороне.

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"Это выглядит довольно жестко, потому что они просто бегут на наши позиции... Кто добежал, тот выжил и попал в плен. Там россияне действуют без использования самокатов, но перелезают через канал "Северский Донец - Донбасс". Пытаются таким образом просачиваться в сам Часов Яр", - подчеркнула пресс-секретарь.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее в 49 штурмовом батальоне "Карпатская Сечь" сообщали, что войска РФ ежедневно атакуют украинские позиции вокруг Торецка.

Также достаточно напряженной остается ситуация в Часовом Яру. В 24 отдельной механизированной бригаде им. Короля Даниила говорят, что оккупанты обстреливают город и пытаются обойти ВСУ, чтобы завязать бои в тылу.

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