Ветеран АТО заявил, что армия, которой не помогают, не сможет защитить и не победит.

Сейчас из-за отношения многих украинцев к мобилизации страна проигрывает войну, которую в 2022 году развязала РФ. Однако, по словам экс-командира роты батальона "Айдар", директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого, проигрываем ее не Кремлю, а тем, кто противостоит сотрудникам ТЦК, словно они российские оккупанты.

"Войну мы сейчас не проиграли, но проигрываем со всем, что из этого вытекает. Проигрываем ее не Москве", - подчеркнул ветеран в интервью журналистам.

По его словам, войну мы проигрываем небольшому селу на Закарпатье, жители которого восстали против ТЦК, и промтоварному рынку "7-й километр" в Одесской области, откуда силой выгнали сотрудников военкоматов.

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"Мы проигрываем войну "7-му километру" - этому одесскому рынку, с которого недавно взяли и выбросили ТЦК-шников. И очень гордились собой - "какие мы организованные граждане"... Их мотивировал страх идти на войну, но оккупантов они почему-то меньше боятся. Не знаю, почему - это мне трудно понять. Когда "7-й километр" восстает против ТЦК, а до Днепропетровской области осталось ровно 7 км...", - акцентирует ветеран.

По его словам, украинские военные на фронте делают все, что могут, но только то, что им позволяет делать тыл, а позволяет "чем дальше, тем меньше".

Как отметил эксперт, в Украине все упирается в "рядового гражданина", но непонятно, на что он готов, чтобы завершить войну.

"Нас сейчас в стране примерно 30 млн, мы все разные. Поэтому то, что я сейчас скажу, касается "среднего по палате", а не каждого отдельно взятого. Вот "средний по палате", чем дальше, тем больше поражает. У меня такое впечатление, что у среднего рядового украинца сейчас шизофрения - такое расстройство - раздвоение сознания", - заявил ветеран.

В частности, по словам Дикого, "одним полушарием мозга" украинцы хотят, чтобы их защитили от российской агрессии, чтобы женщин "буряты не насиловали", а кадыровцы "не резали мужчин". То есть, рядовой украинец не хочет оказаться на месте, например, жителей Бучи, где весной 2022 года оккупанты делали ужасные вещи. Дикий акцентировал:

"Более того, этот рядовой украинец еще и полон определенного гонора, чувством достоинства после того, как мы прошли 2022 год. Хочет в идеале, чтобы Россия развалилась, хочет парад победы в Москве... Хотя большинство понимает, что это - недостижимый идеал. Но большинство хочет границ 1991 года, дальнейшие гарантии безопасности, из которых единственной реальной является только членство в НАТО или свое ядерное оружие".

В то же время, как он добавляет, "тот самый украинец" категорически не хочет мобилизоваться и не способствует мобилизации своих знакомых. Более того, прячет уклонистов, нападает на ТЦК-шников, перекрывает дороги, как на Закарпатье и тому подобное. "Рядовые украинцы" относятся к ТЦК так, как если бы это были российские оккупанты, только захватчики где-то далеко, а против военкоматов воевать не страшно, потому что они - свои.

"Вот это я называю шизофреническим расстройством. То есть люди хотят победы, чтобы их защитили и при этом делают все от них зависящее, чтобы наша армия не могла это сделать. Потому что когда в армии нет, кому воевать, извините, она не защитит. Тем более она не победит", - отмечает Дикий.

Инциденты с работниками ТЦК

Напомним, в двух населенных пунктах Мукачевского района Закарпатской области - селах Карпаты и Ракошино - местные жители блокировали дороги из-за мобилизации. В частности, несколько десятков женщин перекрыли трассу Киев-Чоп, непрерывно ходя по пешеходному переходу.

В Одесской области на промтоварном рынке "7-й километр" произошел бунт из-за того, что сотрудники ТЦК и СП и полиции якобы задержали там нескольких мужчин. В частности, в соцсетях тиражировалось видео, на котором было видно, как десятки людей идут по территории рынка, подходят к закрытым металлическим воротам одного из административных зданий. Они стучали в ворота, в ход пускали также части металлического заграждения.

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