'Частные ПВО' уже сбивают российские дроны, – Федоров

Первая группа ПВО из частного сектора уже защищает украинское небо в Харьковской области.

В Украине продолжается формирование новых групп для усиления противовоздушной обороны с привлечением частного сектора. Уже есть первые результаты по сбиванию ударных дронов типа"Шахед". Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в социальной сети Facebook.

Глава оборонного ведомства рассказал о первых результатах перехвата вражеских целей "частной ПВО". Речь идет о запущенном правительством экспериментальном проекте по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны.

"Одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО. На сегодняшний день уже сбито несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala", – отметил Федоров.

Видео дня

Также министр добавил, что параллельно продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, получивших в Министерстве обороны статус уполномоченного субъекта хозяйствования.

"На данный момент все группы находятся на разных этапах подготовки: некоторые уже выполняют боевые задачи, другие проходят обучение, остальные завершают подготовку и в ближайшее время усилят противовоздушную оборону страны", – подчеркнул Федоров.

Он пояснил, что частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и уже работает в ней – защищает объекты и участвует в перехвате Shahed.

"Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения", – сообщил министр.

По его словам, создана модель, в которой государство, военные и бизнес работают как единая система.

"Открываем рынок ПВО, создаем конкуренцию: бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать собственную инфраструктуру. Частные группы получают вооружение, действуют под координацией Воздушных сил и становятся частью общей архитектуры защиты неба", – отметил Федоров.

Антидроновый купол в Украине – что известно

Как сообщал УНИАН, в январе Федоров анонсировал создание украинского антидронового купола.

Количество российских ударных"Шахедов", сбитых украинскими зенитными дронами, растет и будет увеличиваться и в дальнейшем.

Вас также могут заинтересовать новости: