Пехотинцы 31-й бригады рассказали о жизни под землей и опасности "плохого мира".

Истощенные украинские пехотинцы продолжают держать свои позиции, несмотря на постоянную опасность и неопределенность относительно будущего войны. Богдан и Иван из 31-й бригады провели более 60 дней в крошечном подвале, куда спрятались после столкновения с группой оккупантов на Покровском направлении. Их выживание зависело от беспилотника, который доставлял провизию, и от того, останутся ли они незамеченными врагом.

В интервью The Guardian пехотинцы поделились довольно мрачными мыслями о ситуации на фронте и прогнозом относительно завершения войны.

"Я сейчас не могу нормально спать. Для меня здесь слишком тихо", - признается Богдан, который ушел на фронт добровольцем в 2022 году.

Новый мирный план вызвал лишь возмущение

Пока солдаты сидели под землей, появились очередные предложения мирного соглашения. Оно предусматривало передачу всей Донецкой области, отказ от оккупированных территорий и окончательное "нет" вступлению в НАТО. В Украине этот план назвали фактической капитуляцией, а обновленный вариант Москва все равно отвергла.

На вопрос о возможности уступок сержант Андрей ответил резко:

"Вы хотите, чтобы я был честным? Это дерьмо".

Его товарищи только засмеялись в ответ - все думали так же.

Россия меняет тактику: от танковых атак до мелких групп

Распространение беспилотников полностью изменило характер боев. Российские танковые удары, массовые в 2023 году, практически исчезли. Зато противник продвигается малыми группами по двое-трое, пытаясь избегать обнаружения. Командир батальона Руслан объясняет: теперь россияне ищут слабые места и точечно атакуют.

"Их вероятность быть уничтоженными - 95%, если мы их увидим", - говорит он, но признает, что туман и дождь позволяют врагу накапливать силы незаметно.

"Пустишь под стол - вылезет на стол"

Несмотря на усталость, бойцы убеждены: после всех жертв Украина не может согласиться на невыгодный мир.

"У нас в Украине есть поговорка: если ты пустишь кота под стол, он появится на столе. То же касается и Путина", - говорит Богдан, вытирая грязь с рук.

Пехотинцы знают: если Украина откажется бороться, именно они первыми заплатят за это жизнью. Но пока они держат позиции, выбор для них очевиден.

Отвечая на вопрос, готовы ли они рисковать своей жизнью в течение еще 60 дней на позициях, Богдан ответил: "Какой у нас есть выбор?".

Война в Украине - надежды на мир

Как сообщал УНИАН, ранее специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что война в Украине подходит к концу, но последние "10 метров" будут очень тяжелыми.

Зато вице-президент США Джей Ди Вэнс пообещал, что в ближайшие несколько недель в вопросе завершения войны в Украине ожидаются "хорошие новости".

