Издание выяснило, что десятки контрактов не были заключены с компаниями, которые предлагали самую низкую цену.

Украине удалось создать оборонную промышленность, которая производит тысячи артиллерийских снарядов, бронированных транспортных средств и беспилотников. Однако, поскольку миллиарды долларов поступают от украинской армии к отечественным производителям оружия при финансовой поддержке европейских доноров, значительная часть расходов остается в тайне, и это часто так происходит во время войны, пишет The New York Times.

Издание приводит мнение аналитиков и активистов, что Украине удалось достичь значительного прогресса в борьбе с коррупцией в сфере военных закупок. В то же время, у государственных аудиторов вызывает беспокойство неоднократное заключение Киевом без объяснений контрактов с компаниями, которые подали более высокие предложения, чем их конкуренты.

Внутренние правительственные аудиты, которые проверило издание, показывают, что за чуть более чем год были подписаны десятки таких контрактов, а также были случаи задержки или неполной поставки и предоплаты за вооружение, которое так и не поступило.

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце заявил, что Киев сейчас обеспечивает себя почти на 60% в плане вооружения. По его словам, отечественное оружие станет основой будущей безопасности Украины. Также, по мнению Зеленского, это будет средство сдерживания для сохранения мира после окончания боевых действий.

Однако бывшие чиновники и аналитики отмечают, что для реализации этой стратегии необходимо преодолеть долгую историю коррупции в украинской военной закупке.

По данным издания, государственные аудиторы, которые проверяли закупки, осуществленные Агентством по оборонным закупкам Украины с начала 2024 года до марта 2025 года, не выдвинули обвинений в краже или растрате, хотя некоторые контракты они передали на рассмотрение правоохранительным органам.

Отмечается, что их аудит показал, что десятки контрактов на артиллерийские снаряды, дроны и другое вооружение не были заключены с участниками, которые предложили самую низкую цену. Добавляется, что разница между самыми низкими предложениями и контрактами, фактически заключенными закупочным агентством, составила не менее 5,4 млрд гривен, или 129 млн долларов.

"Они переплачивают по неизвестным причинам и без каких-либо оснований", - рассказал бывший советник агентства, которое является подразделением Министерства обороны Тамерлан Вахабов.

Он добавил, что в условиях военных беспорядков "отсутствует политическая воля делать все правильно".

Издание отмечает, что директор агентства по закупкам Арсен Жумадилов отметил, что более низкие предложения иногда отклоняются, поскольку они "могут не соответствовать необходимым стандартам качества, срокам поставки, условиям оплаты или другим важным критериям".

В материале говорится, что отдельный аудит показал, что по крайней мере до июля прошлого года подавляющее большинство закупок осуществлялось через посредников-торговцев оружием и многие из них получили 3-процентную наценку на продажу. Добавляется, что закупочное агентство привлекало таких посредников до 83 процентов своих контрактов, вместо того, чтобы покупать непосредственно у поставщиков.

Также аудиторы заметили ряд контрактов, которые привели к задержкам или неполным поставкам. Оказалось, что компании подписывали контракты, предварительно не проверив, действительно ли победители конкурса имели производственные мощности, такие как соответствующие подземные мастерские.

Издание сообщило, что именно поэтому агентство по оборонным закупкам экспериментирует с новыми моделями проведения приобретений. В частности, был создан онлайн-рынок, позволяющий командирам армии покупать беспилотные самолеты непосредственно у поставщиков одним-двумя кликами. Указывается, что благодаря этому решению устранена военная бюрократия.

В статье говорится, что директор агентства назвал это "переломным моментом в военных поставках".

