Такая мини-ракета стоит значительно меньше, чем классические зенитные ракеты.

Не только в Украине, но и в Европе отчаянно ищут эффективные средства противодействия российско-иранским "Шахедам". Европейская промышленная группа Thales заявила, что смогла создать дешевую зенитную ракету, предназначенную для борьбы именно с таким типом угроз, и уже поставляет ее в Украину. Об этом пишет Business Insider.

Европейский производитель утверждает, что для своей компактной 70-мм ракеты разработал новую боеголовку FZ123, наполненную тысячами крошечных стальных шариков, которые разлетаются во все стороны при взрыве почти килограммового заряда.

Производитель заявляет, что зона поражения при взрыве составляет до 25 метров в диаметре, чего достаточно, чтобы уничтожить беспилотник. В теории эти шарики могут поразить дрон и на большем расстоянии, ведь ракета действует по принципу дробовика. Максимальная дальность самой ракеты с такой боеголовкой составляет до 3 км.

По словам Томаса Колине, директора Thales Belgium по транспортным средствам и тактическим системам, новинку уже "разворачивают" в Украине, и сейчас спрос со стороны Киева превышает производственные мощности компании.

"Хорошая новость для нас заключается в том, что если они просят больше, это означает, что они довольны", - сказал Колине, отказавшись озвучить масштабы поставок.

Сколько именно стоят зенитные мини-ракеты Thales, представитель производителя также отказался раскрывать. По его словам, они дороже украинских зенитных дронов, которые уже активно используются для борьбы с "Шахедами", но они также значительно дешевле традиционных зенитных ракет, используемых западными армиями.

В Thales Belgium заявили, что даже ее самые дорогие мини-ракеты с лазерным наведением обычно стоят "пятую часть стоимости обычной ракеты". Как отмечает Business Insider, самые дешевые зенитные ракеты AIM-7 Sparrow, запускаемые в том числе с F-16, стоят примерно 125 000 долларов каждая.

