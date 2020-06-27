Вблизи Марьинки подорвался украинский сапер

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Возле Марьинки в результате подрыва на взрывном устройстве получил ранение сапер.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

«Во время выполнения задания по разминированию участка местности в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил. Воина доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь», - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Как сообщал УНИАН, 26 июня на Донбассе оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский боец получил ранения.

С начала суток по состоянию на 12.00 российско-оккупационные войска произвели два прицельных обстрела, боевых потерь среди украинских защитников не было.

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