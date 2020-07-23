Силы ООС вчера уничтожили одного и ранили трех российских оккупантов – штаб

Российские оккупанты традиционно использовали запрещенное оружие.

22 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы 120-го калибра, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Майорска противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и выпустил в сторону позиций украинских защитников 25 мин. Вблизи Хутора Вильный агрессор задействовал гранатометы разных систем, а возле Крымского – вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в пригороде Марьинки. С этого же вооружения враг обстреливал и украинских защитников неподалеку населенных пунктов Лебединское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка. По оборонцам Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометний выстрел ВОГ-25. Под вечер, на этом участке фронта, противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения. Их эвакуировали в медицинское учреждение и им оказана необходимая помощь врачей.

«Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность. По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили трех захватчиков. И по уточненным данным, 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших», – говорится в сводке.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.

«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», – уверяют в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе во время вчерашнего заседания в формате видеоконференции договорилась о новом режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня, которое должно наступить с 00:01 27 июля.

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