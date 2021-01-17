С начала текущих суток, 17 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.
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Так, недалеко от населенного пункта Широкино оккупанты открывали огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета.
«О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет», - сообщили в штабе.
Также сообщается, что сегодня саперы разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.
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