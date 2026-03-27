Запад изучает новые способы ведения войны, но страны НАТО не будут использовать дроны в таких же количествах, как Украина.

За последние годы дроны полностью изменили ход войны в Украине, но не решили ее окончательно. Как пишет Business Insider, массовое использование дронов стало обходным путем для устранения слабых мест, но не превратилось в план по достижению решающей боевой мощи.

Авторы пишут, что, несмотря на широкое применение дронов, которые восполнили пробел Украины в арсеналах и людских ресурсах, этот всплеск отражает "глубокие ограничения". В частности, ни Украина, ни Россия не обеспечили длительное превосходство в воздухе, не могут нанести решающий удар дальнобойным огнем или скоординированными общевойсковыми наступлениями. Сейчас дроны летают над статичными линиями боевых действий. Отставной маршал авиации Королевских ВВС Грег Бегвелл сравнил войну в Украине со "статичной, изнурительной сухопутной кампанией" Первой мировой войны. Он отметил "симптом отсутствия контроля над воздухом над украинским фронтом".

Журналисты отметили, что у НАТО нет таких же пробелов в возможностях. Напротив, у Альянса есть огромные армии, мощные воздушные силы и возможности нанесения ударов на большие расстояния. Это дает ему гибкость в использовании беспилотников. "НАТО может использовать беспилотники для усиления своих сил и выполнения миссий, опасных для солдат-людей, но не зависеть от них в значительной степени", – пишет издание.

Поэтому западные военные могут использовать дроны для разведки, наведения на цель и даже ударов, но это не было бы для них единственным способом ведения войны. Бегвелл сказал, что украинцам пришлось "адаптироваться, поскольку они могут воевать только так". А для Запада вопрос заключается в том, "это ли тот способ, которым мы хотим воевать".

Эксперт по воздушным силам Королевского института объединенных вооруженных сил Великобритании Джастин Бронк также сказал, что "чрезмерная зависимость" Украины от беспилотников является проблематичной и "не тем, что западные военные должны пытаться повторить". Эта зависимость, сказал Бронк, частично обусловлена необходимостью на фоне нехватки другого оружия.

В августовской оценке он написал, что большая ставка на дроны является "опасной стратегией" для стран НАТО. Он отметил, что Украина все еще несет большие потери и теряет позиции, несмотря на свой статус лидера в современной войне с использованием дронов. Бронк также утверждал, что играть по правилам России не в интересах НАТО, поскольку Россия получила огромный опыт в Украине.

Беспилотники все еще могут служить определенному назначению в западных армиях, добавил Бронк, но их следует использовать в первую очередь для усиления боевой мощи, а не для замены традиционного оружия в их арсеналах.

Эксперты по обороне предостерегли от чрезмерного упора на эти системы. В частности, старший научный сотрудник и директор Оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон написала, что сами по себе дроны не определят победителя войны. "Но они, безусловно, будут играть заметную роль в продолжающейся войне в Украине и на других полях сражений в будущем", – отметила она.

Как отметило издание, практическим применением дронов для Запада могло бы стать усложнение маневров, особенно на фоне развития технологий и искусственного интеллекта. В западных армиях появляются программы использования беспилотников для подготовки войск к этим изменениям, но с очевидным осознанием того, что не каждый урок войны в Украине будет применим.

Война дронов - больше новостей

Напомним, что следующим этапом войны в Украине может стать усиление автономности дронных систем, когда решение о нанесении удара будут принимать алгоритмы ИИ. Некоторые дроны, способные самостоятельно принимать решения о наведении на цель, уже тестируются в боевых условиях. Следующий шаг – дроны, которые смогут сами искать и распознавать цели.

При этом, как отмечают эксперты, анализирующие войну в Иране и защиту гражданской инфраструктуры соседних стран от иранских атак, опыт Украины оказался сложным для повторения. Ведь дело не только в оружии и ресурсах, а в выстроенной системе, способной быстро адаптироваться, чтобы противостоять угрозам.

Вас также могут заинтересовать новости: