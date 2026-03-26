Украинские дроны остановили один из крупнейших НПЗ России на неопределенный срок, - Reuters

Пока неизвестно, когда предприятие сможет возобновить работу.

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – "Киришинефтеоргсинтез" – остановил работу после атак украинских дронов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Отмечается, что атаки украинских дронов вызвали пожары в некоторых частях завода, загорелись две основные и несколько вспомогательных установок.

Один из источников отметил, что трудно оценить, сколько времени понадобится на ремонт поврежденного оборудования.

Reuters отмечает, что остановка НПЗ "Киришинефтеоргсинтез", вероятно, усугубит проблемы России с поставками нефти, поскольку около 40% ее мощностей по экспорту сырой нефти уже были остановлены в результате предыдущих украинских атак, захвата танкеров и остановки транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

По данным источников, в 2024 году НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" переработал 17,5 млн тонн нефти (350 000 баррелей в сутки), что составило 6,6% от общего объема нефтепереработки в России.

Предприятие произвело 2 млн тонн бензина, 7,1 млн тонн дизельного топлива, 6,1 млн тонн мазута и 600 000 тонн битума.

Удары по энергетике РФ – другие новости

Силы обороны активизировали удары по российским энергетическим объектам. 25 марта стало известно, что в результате атак российский нефтеэкспортный порт Усть-Луга остановил экспорт нефти.

До этого украинские дроны "проинспектировали" порт Приморск. После атаки экспорт нефти из порта был приостановлен.

В то же время 26 марта стало известно, что порт Приморск возобновил отгрузку нефти.

