Россияне пока так и не разработали меры противодействия украинским перехватчикам.

Украина поставила военное руководство России перед вопросом о дальнейшей судьбе классических бензиновых "Шахедов".

Об этом заявил Сергей (Флеш) Бескрестнов, специалист по системам связи, советник министра обороны. "Даже враг, который не считает денег, понимает, что выпустить за один раз "Шахидов" на сумму $70 млн с сомнительным результатом около 5% – это утопия. Меры противодействия нашим перехватчикам глобально не решили проблему", – сказал Флеш.

Ранее Флеш сообщал, что Россия продолжает искать решение против украинских дронов-перехватчиков. В частности, он отметил, что враг начал устанавливать на некоторые "Шахеды" средства радиоэлектронной борьбы для противодействия украинским БПЛА.

Между тем СМИ проанализировали спутниковые снимки и обнаружили, что российский завод по производству "Шахедов" в Алабуге только за прошлый год расширился на 340 га. Также вокруг завода россияне начали устанавливать башни для зенитно-ракетных комплексов "Панцирь", подобные тем, которые они устанавливают вокруг Москвы, а также резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае.

А в начале мая Флеш сообщал, что оккупанты во время атаки на Киевскую область применили БПЛА, отличающиеся от обычных. Он отметил, что на нетипичный вид БПЛА обратили внимание люди в нескольких районах. Флеш тогда объяснил, что россияне, после перерыва в несколько месяцев, массово применили БПЛА-имитаторы "Пародия". Именно его и видели жители страны.

