Закупки осуществляются при наличии штатно-табельной потребности.

Воинские части, которые выполняют боевые задачи на фронте, могут закупать бывшие в употреблении транспортные средства по упрощенной процедуре. Речь идет прежде всего о пикапах, а также квадроциклах и мотоциклах.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, соответствующие изменения, принятые правительством, уменьшают бюрократию в армии и усиливают обороноспособность.

Отмечается, что закупки осуществляются при наличии штатно-табельной потребности. То есть в воинской части такая техника должна быть по штату. Если этого нет, то нужно внести изменения в штат, что позволит закупать машины.

Также, как отметили в министерстве, на основании рапорта соответствующей службы необходимо подготовить и утвердить приказ об определении перечней и объемов закупки, а также найти в продаже необходимые машины, собрать коммерческие предложения.

В то же время, нужно получить от продавца оценочные документы на выбранные машины. Это может быть отчет оценщика или заключение эксперта. Справки по оценке оформляет и оплачивает продавец.

"Примеры организаций, которые могут проводить оценку: Экспертная служба МВД - заключение эксперта (заключение экспертного исследования); субъекты оценочной деятельности - отчет об оценке имущества; сервисные центры МВД", - говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо:

подготовить пакет документов для проведения закупки (рапорт инициатора закупки, ТТХ, расчет ожидаемой стоимости, коммерческие предложения, оценка и т.д.);

оформить протоколом Уполномоченного лица по закупкам решение о методе закупки. Законодательство позволяет военным частям осуществлять закупку без использования электронной системы;

подготовить проект договора и согласовать его с финансово-экономической и юридической службой;

заключить договор купли-продажи (продавец должен снять машины с учета);

оформить акт приема-передачи и расходную накладную (при необходимости). Приобретенные машины необходимо поставить на бухгалтерский и материальный учет в воинской части;

передать пакет документов (копию договора, акт приема-передачи/расходную накладную и т.д.) в Военную службу правопорядка для регистрации;

также после подписания договора нужно опубликовать отчет о заключенном контракте в электронной системе закупок в соответствии с выбранным методом закупки.

Реформы украинской армии

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны совместно с Министерством цифровой трансформации запустили грантовый конкурс Brave1 для поддержки производства взрывчатых веществ. Конкурс запущен с целью масштабирования производства украинских боеприпасов.

Производители могут получить до 150 млн гривен при условии софинансирования 30% в следующих направлениях: бризантные взрывчатые вещества; инициирующие взрывчатые вещества в связке с производством средств инициации; нитроцеллюлоза как ключевой компонент бездымного пороха (с полным циклом обработки сырья).

