По данным инсайдеров, выход консолей следующего поколения запланирован на 2027 год.

Следующее поколение Xbox обещает стать не только самым технологичным, но и самым дорогим. По данным инсайдера KeplerL2, стоимость новой консоли может превысить 1000 долларов, что значительно выше текущего поколения.

Причина в высокой себестоимости устройства. Стоимость всех комплектующих у Xbox Series X оценивается примерно в 650 долларов, а у новой консоли, известной под кодовым названием Magnus, она более чем вдвое выше. Консоль построена на базе нового APU от AMD, и, по словам инсайдера, цена на 100% превысит 999 долларов.

Если слухи подтвердятся, Microsoft может отказаться от привычной модели, когда компания продаёт консоль почти в убыток, компенсируя это 30% комиссией с продаж игр в своём магазине. Дело в том, что, по слухам, Xbox Magnus получит поддержку Steam и других сторонних площадок, из-за чего такой подход станет невозможен.

Видео дня

Высокая цена Xbox следующего поколения может повлиять и на стратегию Sony. Учитывая, что бренд Xbox сейчас переживает не лучшие времена, аналитики предполагают, что Sony не видит серьёзной конкуренции. По словам того же KeplerL2, выпуск более дешёвой Playstation 6 Digital Edition без дисковода возможен только при убытке для компании.

Тем не менее, дороговизна Xbox Magnus может оправдаться мощностью. Как сказано в утечках, консоль станет одной из самых производительных в истории и будет превосходить Playstation 6. Напомним, по данным инсайдеров, выход консолей следующего поколения запланирован на 2027 год.

Ранее мы рассказывали, что президент Xbox Сара Бонд назвала следующий Xbox премиальным, высококлассным продуктом. По словам Бонд, наработки следующего поколения можно будет заметить уже в ROG Xbox Ally.

Вас также могут заинтересовать новости: