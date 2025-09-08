По словам бойца, российские оккупанты полностью изменили тактику боевых действий.

Российские оккупанты до сих пор полностью не захватили Часов Яр, как об этом заявлял российский диктатор Владимир Путин во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом рассказал легендарный разведчик 24-й ОМБр имени короля Даниила с позывным "Кэп", комментируя ситуацию в Часовом Яру, цитирует "Эспрессо".

Он отметил, что был удивлен, когда месяц назад во время встречи с Лукашенко Путин заявил о взятии Часового Яра.

"Часов Яр - это не один 9-этажный дом, а он состоит из определенной территории, на которой есть как частный сектор, так и многоквартирные дома, и по площади очень-очень большой. Я хочу Владимира Владимирича разочаровать: Часов Яр полностью, по его глубокому убеждению и что бы ему там ни рассказывали, еще не взяли. Часов Яр под Вооруженными Силами. Почему? Потому что пленные оттуда уходят, некоторые во время боя взяты в плен, некоторые попутали, не туда вышли и сдались, потому что захотели жить, очень много таких. И наш личный состав в это время находится в Часовом Яру", - подчеркнул "Кэп".

По словам военного, российские оккупанты полностью изменили тактику боевых действий.

"Их гораздо больше, чем нас. Они постоянно лезут, постоянно появляются, тактику перемещения полностью изменили. Если раньше это было с применением какой-то легкобронированной, бронированной, небронированной техники, то сейчас они в пешем порядке со стороны Бахмута заходят по одному-двум военнослужащим. И пытаются в определенных местах остановиться, потом накапливаться для проведения впоследствии наступательных действий", - отметил разведчик.

Боец добавил, что россиянам ставят задачи идти к украинским позициям, чтобы штурмовать, однако наши защитники пытаются выбить их еще до того, как они дойдут до позиций ВСУ.

Известно, что "Кэп" ушел на войну в 2018 году. В течение семи лет он видел, как менялась война, десятки раз ходил за линию фронта, получал ранения и уничтожал противника.

Ранее старший лейтенант с позывным "Алекс" заявил, что армия РФ обходит направление Часового Яра. По его словам, враг обходит город с фланга через Александро-Шульгино, что у них кое-где получается. В основном это активность ДРГ, из-за чего, как предупредил боец, в результате может возникнуть "неприятная ситуация" на Часовоярском направлении.

В то же время представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов рассказал, имеют ли россияне успехи в Часовом Яру. Он отметил, что частичный контроль города не дает результатов российским оккупантам.

"Им бы что-то дал контроль над всем Часовым Яром. Он бы дал им свободную дорогу на Константиновку и возможность продвигаться дальше, заходить на высоты, продвигаться к Константиновке. Поскольку контроль над Часовым Яром у них не полный, несмотря на то, что говорил Путин на встрече с Лукашенко, они это использовать не могут", - подчеркнул Трегубов.

