В ближайшие дни погода в столице будет напоминать позднюю осень.

В ближайшие дни в Киеве потепления не будет. Наоборот, температура постепенно снизится и периодически будет идти дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"25-29 октября в Киевской области и в городе Киеве прогнозируем разнообразную, однако неуютную погоду, которая будет напоминать позднюю осень, развеивая наши надежды на "бабье лето", - говорят синоптики.

По их данным, будет преобладать пасмурное небо, атиск будет ощутимо колебаться. Температура будет более стабильной, влажность воздуха останется высокой.

В воскресенье, 26 октября, осадков не ожидается, а в понедельник снова будет дождливо. Во вторник и среду днем местами пройдет небольшой дождь.

"Рассчитываем на умеренно теплую как для этого времени погоду с небольшим снижением температуры 28-29 октября", - говорят в Укргидрометцентре.

В частности, еще сегодня воздух в столице прогреется до +11°, а с воскресенья днем температура не будет превышать +8°...+9°.

Оживленный ветер будет веять поочередно с запада, юго-запада и юга.

Погода в Украине - прогноз на 25 октября

Ожидается преимущественно облачная погода. Днем дожди сохранятся лишь на севере и востоке, тогда как на остальной территории прогнозируется сухая погода.

Ветер преимущественно западного направления, 7-12 м/с. Днем столбики термометров покажут +8...+13°, на юге страны потеплеет до +17°.

В Карпатах ночью возможен небольшой мокрый снег, днем без осадков. Температура горной зоны ночью около 0°, днем +2...+7°.

