Продюсер публично высказался об артистке.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался относительно скандала Оли Поляковой с Суспільним.

Не секрет, что артистка заявила о своем желании представлять Украину на международной арене. Однако, согласно официальным правилам, она не имеет права участвовать в шоу, ведь выступала в России после 2014 года. Но Полякова уже направила официальное письмо организаторам с просьбой изменить правила и грозилась пойти в суд.

И пока участие исполнительницы в Национальном отборе под вопросом, по мнению Кондратюка, в этом году она вряд ли сможет попасть в список конкурсантов.

"Насколько я понял, правила для этого Нацотбора утвердили еще раньше, чем Оля решила подать заявку. Она яркая артистка, но это не значит, что правила надо переписывать", - отметил продюсер в комментарии для "Киев 24".

Игорь добавил, что организаторы шоу, возможно, через несколько лет все же пересмотрят правила, но не сейчас.

"Я думаю, что вряд ли Суспільне будет менять условия. Возможно, в 2027 году они пересмотрят правила, но я бы этого не делал", - сказал продюсер.

Напомним, ранее на заявление Оли Поляковой о желании принять участие в Нацотборе на "Евровидение" отреагировала Леся Никитюк.

