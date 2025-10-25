Виточка также рассказала, что смогла преодолеть онкологическое заболевание.

Экс-участница 14 сезона романтического шоу "Холостяк" с Тарасом Цымбалюком - Виточка - рассказала об онкологическом заболевании, которое ей удалось преодолеть.

Во втором выпуске проекта девушка призналась, что в 19 лет ей диагностировали рак щитовидной железы. По ее словам, тогда она не знала, что этот тип онкологии чаще всего можно вылечить.

Сейчас Виктория Зварич, она же Виточка, пытается помогать и поддерживать тех, кто столкнулся с таким же диагнозом. А о своем пути борьбы с раком она больше написала в Instagram.

"Вот, собственно, история, которой я, в частности, хотела поделиться на экране, чтобы люди, которые сейчас переживают подобное знали, что дальше жизнь есть, и жизнь прекрасна. В 19 лет лечилась от рака щитовидной железы, и были осложнения после которых едва не задохнулась собственной кровью. Пока смотрела со стороны, очень плакала. Обнимаю каждого и каждую, кто проживает то же самое", - написала девушка.

Позже она показала фото из больницы.

"Даже в реанимации старалась быть на позитиве. Главное помните, что своевременное диагностирование болезни повышает шансы на выздоровление", - подчеркнула бывшая участница "Холостяка", которая уже покинула шоу.

